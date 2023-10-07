洋媚女子：調教百厭精鞭鞭有力

百厭精唔教唔得，但要出埋條鞭，似乎重手咗啲！查實全部都係劇情需要，講緊嘅係以下介紹嘅四仔作品，當中每位脫星都係鞭鞭有力，被佢哋調教，後果真係唔講得笑！

奇幻體驗 誤闖調教女王嘅密室，下場係有得定有失？想知道答案，就唔好錯過由DORCEL出品嘅《Whitney Desires Of Submission》。影片搵嚟擅長拍攝故事類四仔嘅Herve Bodilis執導，脫星陣容包括Tiffany Leiddi、Whitney Wright同Carollina Cherry，位位都係樣靚身材正。故事講述有位男士喺某個晚上誤闖調教女王嘅秘密空間，自然要被對方教訓，起初仲有啲心驚膽顫，慢慢進入高潮，之後更加沉迷到不能自拔。奇幻感十足嘅劇情，絕對可以為四仔迷帶嚟與別不同嘅官能體驗。

三娘教子 被人調教變成一種享受，當然要請女王出手，但點先至係正宗嘅調教女王？Burning Angel推出嘅作品《Soaked & Bound》就有辦你睇。影片由四仔名導Joanna Angel主理，搵嚟Rocky Emerson、Harlowe Blue同Izzy Lush孭飛，3位嬌娃都係貨真價實嘅調教女王，揚起皮鞭時，力度恰到好處，散發住一種掌控全局嘅魔力，相當厲害。故事講述有班男脫星好想試吓被人調教，導演決定搵3位女王幫拖，見到佢哋嘅表情痛苦得嚟又興奮，似乎呢鋪真係遇到高手！

手法專業 話明係調教對手， 一定要掌握箇中技巧，揮鞭嗰陣唔可以亂咁舞，好以呢套由Bizarre Entertainment製作嘅四仔《Mr. Pistol's Slave Sessions》，雖然唔係起用調教女王，但有份參演嘅Natalia Starr、Anya Olsen、Brittany Andrews等脫星，統統獲片廠安排上番堂女王調教課，所以揚鞭技巧有板有眼，手法專業，令作品具有更佳嘅真實性及觀賞性。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：調教類四仔向來喺歐美不乏捧場客，所以唔少片廠喺製作呢類作品時都會好認真，而今次介紹嘅3套四仔絕對係高質之作，特別係《Whitney Desires Of Submission》，喺奇幻色彩嘅襯托下，相信可以畀到四仔迷唔少新鮮感。

撰文：魂