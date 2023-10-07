世界Cup：清原美優最強H乳素人

對日本AV業界同片廠S1嚟講，天后級女優三上悠亞引退，絕對係一個重大損失，幸好嘅係江山代有才人出，話咁快已經有位優質新人湧現，佢就係今期「世界Cup」主角清原美優。

顏值有幾高？ 今年21歲嘅清原美優，面尖尖，眼大大，好一副蘿莉系童顏，甜美又可愛。

堪稱奇迹 鍾情巨乳女優嘅AV迷，真係要衷心感謝S1，事關廠方喺近年發掘咗好多質素優秀嘅大波妹，好似小宵虎南、山手梨愛、凪光、似鳥日菜等等，而今日為大家推介嘅清原美優就係佢哋嘅師妺，仲擁有「奇迹之乳」呢個稱號添！講真，阿妹心口對H奶確係幾大，甚至大到有啲唔成比例，但係睇番佢嘅AV演出，雙乳好有彈性，似乎裏面冇加工迹象，襯埋一副可愛童顏，對好多AV迷嚟講，簡直係上天恩賜嘅極品女優！

主動應徵 清原美優喺今年6月以S1新人身份登場，被片廠譽為「最強素人」，聽講雙方之所以合作係由一封郵件開始，當時佢係一位讀緊護士課程嘅學生，唔知點解主動應徵拍AV，片廠見佢天生麗質，拿拿臨安排會面，可惜因為時間唔夠嘅關係，第一次會面只係傾咗7分鐘，但經已達成合作協議，快過淥杯麵，但係阿妹似乎對自己冇乜自信，要經過片廠多番游說，先氹到佢正式下海。

話就話係素人，美優出道之後，表現得好專業，同男優喺床上交鋒嗰陣，非常合拍，要佢做主動又得，要佢扮被動亦冇問題，仲好擅長利用一對「奇迹之乳」嚟征服對手，真係令人睇得血脈沸騰！

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：夠堅挺，脹卜卜，又富彈性，九成九係天然巨乳，真係非常難得！

社交網站 清原美優除咗拍AV，仲會不定時透過網絡直播同粉絲交流，登入佢嘅社交網就會知多啲詳情。

清原美優 年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：38H-24-36

撰文：賢