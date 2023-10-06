今夜一丁：DANII BANKS航母級籮霸

大部分男人鍾情巨乳，亦有男士情迷盛臀，兩者有冇辦法兼得？嚟自美國嘅Danii Banks，正係憑住孖D暴乳加46吋巨躉而聞名，佢更有籮霸之稱，擁有超過8百萬粉絲，人氣勁到爆呀！

身材勁誇張 可能有人會話，既有巨乳又有盛臀，腰圍細極都有限，但只要睇過Danii Banks喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，便明白現實中總有例外，亦正因為佢前凸後趷兼腰細嘅誇張三圍，令佢唔止喺網絡上人氣爆發，更憑住46吋嘅航母級巨臀成為炙手可熱嘅模特兒。

出生於美國拉斯維加斯嘅佢，身材真係勁火辣，但大家咪以為佢只係得個殼冇內涵，其實佢係一位高材生嚟㗎！喺2015年於美國內華達大學畢業嘅佢，擁有理學士及社會科學學士雙學位之餘，喺佢投身模特兒界之前，更係網球運動員。Danii稱當時為咗加快跑動速度，練波前都會紮實個胸以免過度搖晃，可惜因為傷患問題，後來離開網球界，繼而投身模特兒行業。

全方位吸金 睇翻Danii初出道時嘅寫真相，嗰對車頭燈夠晒巨型，臀部亦相當渾圓出眾，但當時個躉並冇家陣咁大咁誇張。佢不諱言其實係做咗隆籮整形手術，目的係希望自己變成籮霸，同時睇起嚟更加有美感。

不過凡事有利亦有弊，坐圍增大後，佢雖然多咗唔少模特兒工作，其中更以比堅尼寫真影得最多，但換嚟嘅卻係因為臀部經後天加工關係，令佢坐低時會出現不適感。為此佢每日都勤練提臀運動，漸漸就冇再感到不適，同時佢亦因為咁愛上咗做運動，令佢搖身一變成性感健美網紅，憑住巨乳及巨躉身材成功吸納8百萬粉絲，人氣超勁。而佢唔單止開設自家運動服品牌，上年仲開設埋OnlyFans帳號，為會員提供大尺度嘅寫真及影片，實行全方位吸金！

社交網站 IG擁有超過8百萬粉絲嘅Danii Banks，單憑網絡代言及健美課程已經賺個盆滿缽滿，加埋OnlyFans嘅收入更係超勁！愛心爆棚嘅佢，搵錢之餘，亦做唔少慈善工作，難怪粉絲咁愛佢啦！

Profile 出生地：美國拉斯維加斯

身高：172cm

三圍：38DD-25-46

撰文：魂