洋媚女子：超強乳勢 Big爆衫！

巨乳Big爆衫真係會睇到眼眨眨！唔明點解？肯定你未見識過呢種視覺上嘅誘惑，今日就推介3套好戲畀大家，當中嘅囡囡唔單止擁有一對暴乳，威力仲相當強勁，逼爆衫鈕又夾爆男優，呢個Moment真係要爆喇！

好色人妻 巨乳人妻突然爆衫，當中一定有蠱惑！想知有乜嘢蠱惑，就要睇BANG!出品嘅《Big Boob Anal M××××》喇！由Jada Sparks、Candy Alexa、Diana Rius及Mary Alfie等4位巨乳脫星參演，呢個陣容名副其實夠晒波濤「胸」湧，加上佢哋癡態十足，肯定令人愈睇愈興奮呀！故事講一班職場人妻性生活枯燥，對公司嘅男同事嗒晒糖，為咗勾引對方上床，嚟個胸爆恤衫誘惑，如此養眼情境，係男人都忍唔住慾火，展開一場辦公室性戰啦！

淫亂船P 遊船河加巨乳爆衫二合一，真係不得不佩服片廠BJRaw嘅創意，講緊嘅係呢套《BJRaw: Boobs #4》。作為人氣系列最新作，搵嚟Chloe Surreal、Crystal Chase、Kenzie Love等脫星上陣，當中尤以Chloe Surreal嗰對36G爆乳最為吸睛！呢幾位巨乳女郎應邀去船P，點知一上船就嚟個Big爆衫，成功帶出先聲奪人嘅視覺效果，睇到班男人流晒口水，跟住落嚟發生乜嘢事，相信大家都估到啦！

激戰神兵 爆乳脫星激戰神兵猛男呢類主題四仔，相信大家都睇過唔少，既然係咁，點解呢套由片廠Blacks on Blondes推出嘅《Big White Tits & Large Black Dicks at The Gloryhole》，會令到一眾歐美四仔迷十分期待呢？一來搵嚟Bunny Colby、Anissa Kate、Riley Reign等多位炙手可熱嘅脫星演出，尤其樣貌及身材兼備嘅Bunny Colby嘅人氣最勁，二來係用上大量主觀鏡頭拍攝，令人更有代入感，同時令觀賞性大幅提升。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：巨乳向來多男人鍾意，故此以巨乳為賣點嘅作品，肯定有唔少四仔迷捧場，而喺呢3部作品中，以《Big Boob Anal M××××》嘅巨乳癡女脫星演出最為吸睛，唔單止因為佢哋嘅表現夠搶韁，更在於誇張嘅劇情，令人睇得好過癮！

撰文：魂