今夜一丁：竹內花 挺胸迎後浪

俗語有話「長江後浪推前浪」，見到新人來勢洶洶，身為前輩總會有啲擔心，怕自己有朝一日被人超越，甚至遭到淘汰！查實只要有實力，又使乜驚咁多，正如今日為大家介紹嘅好波之人竹內花，面對一眾寫真界新人嘅挑戰，選擇挺起心口，真係好有自信呢！

笑顏勁吸睛 好多男士喺選擇女伴時，特別強調「開心」呢一點，個樣令佢睇得開心，上到床就要玩得開心！可能係呢個緣故，笑容甜美親切嘅女仔，通常最多人鍾意，日本寫真女優竹內花就係最佳人辦之一。

今年25歲嘅竹內花，留有一頭長髮，擁有一副美人胚子，氣質端莊，上得雜誌封面又出得大場面。最緊要係花妹成日笑意盈盈，散發出強烈嘅陽光氣息，望住呢副笑顏，成個人都精神晒！講到身材，花妹可以話係弗到爆，心口對G奶質感飽滿兼彈力十足，同當年叱吒一時嘅寫真女王磯山沙也加有幾分相似。

唔怕胸撞胸 講起上嚟，竹內花嘅出道可追溯至2016年，當時佢參加咗選美活動「Miss Young Champion」，贏得冠軍之餘，仲成為少女組合「Young Champion學園音樂部」嘅成員，之後佢又加入咗LeapPlane+、TiiiMO等組合，四出登台表演，更有機會喺大銀幕出現添！

上年9月，竹內花推出首本個人寫真集《花之蜜》，之後靜咗一排，理由係要集中精神應付大學課程，終於畀佢順利畢業，於是又再喺寫真界活躍起嚟！近期，花妹被安排同人氣急升嘅巨乳後輩三田悠貴合演寫真專輯，兩人喺拍攝期間有唔少胸撞胸場面，雖然話一山不能藏二虎，但佢哋似乎冇話爭風呷醋，可能係因為大家都有番咁上下「胸襟」，所以惺惺相惜啩！

竹內花

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：34-24-35

社交網站

除咗拍寫真之外，竹內花經常舉辦攝影會同粉絲近距離接觸，登入其社交網，可以欣賞到唔少性感照，真係相當養眼！

撰文：賢