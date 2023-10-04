今夜一丁：Tawny Jordan 堅挺圓球 激凸側漏

每個人都有夢想，而要成功圓夢的話，除咗要靠努力同堅持，有時亦需要運氣，好似嚟自美國嘅索女Tawny Jordan咁，因為一個邂逅就令佢夢想成真當上模特兒，之後仲做埋成人網紅，大尺度火辣寫真睇到人好有衝動！

無心插柳 索女從事模特兒工作，好似冇乜難度，但如果大家細心留意嘅話，便會發現唔少性感網紅雖然擁有迷人嘅樣貌，以及足以令男士流晒口水嘅玲瓏浮凸身材，但未必都能如願成功喺模特兒界打響自己嘅名堂，箇中原因除咗係機遇之外，仲要講求一啲運氣。不過同樣情況，落喺出生於自美國伊利諾州嘅Tawny Jordan身上，卻不得不感嘆佢係模界嘅天選之人。

喺小城鎮出生並成長嘅佢，縱然一直夢想成為模特兒，但因所住嘅地方偏遠關係，一切僅屬佢嘅夢想而已。及至2011年時一個邂逅改變佢嘅命運，有一日喺回家路上，突然有位攝影師邀請佢拍攝幾張街頭寫真，喺佢答應並留下聯絡方法後冇耐，便收到模特兒事務所嘅電話，就係咁展開佢嘅模特兒事業。

名利雙收 為發展模特兒事業，佢決定搬到芝加哥居住，並先後為多本雜誌拍攝封面及一系列寫真，名副其實出道即紅。不過講到佢真正成名，卻係喺2013年時參加喺芝加哥舉辦嘅模特兒比賽，雖最終未能喺賽事中獲獎，但卻為佢贏得相當高人氣，不但同著名模特兒事務所簽約，更喺歐美多個大型時裝展登場。與此同時，佢亦開始經營網絡社交帳號，憑性感寫真相獲得相當高人氣，至今擁有超過82萬粉絲。

近年開設埋OnlyFans帳號嘅佢，吸金力超勁，可謂名利雙收。問到Tawny依家最大嘅夢想係乜？佢就話想環遊世界，咪以為佢係去啲大城市旅遊咁簡單，查實佢係希望喺唔同嘅地方旅居，深度體驗當地嘅文化。要完成呢個夢想，相信要有一定時間至得喇！

Profile

出生地：美國伊利諾州

身高：170cm

三圍：36G-24-36

社交網站

喺模特兒界甫出道便成為焦點嘅Tawny Jordan，樣靚身材正唔在講，最重要係佢無論換上乜嘢造型，都能散發出唔同嘅魅力，令佢每次登場都會有唔同嘅感覺。

撰文：魂