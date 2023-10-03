今夜一丁：藤園麗 單飛晒美乳

能夠加入大型人氣女團係唔少女仔嘅夢想，事關可以作為踏足演藝圈嘅跳板，當累積到一定嘅人氣同演出經驗，就有能力轉為單飛發展，就好似今日為大家介紹嘅美少女藤園麗，早前從AKB48畢業後，即轉戰寫真界，誓要令演藝事業更上一層樓！

受前輩啟發 俗語有話「魚唔過塘唔會肥」，趁後生四圍闖蕩一番，先可以擴闊眼界，吸取多啲人生經驗。出生於鹿兒島嘅藤園麗，雖然只係18歲，但已經好識得為自己打算，早喺2018年透過參與「第五屆KKB夢想應援活動」而獲選為AKB48 Team 8嘅鹿兒島代表，經過幾年嘅浸淫，佢喺今年5月決定跳出舒適圈，作出畢業嘅決定，理由係希望可以好似前輩小嶋陽菜，成為一位全方位藝人，果然係胸懷大志！

進軍大銀幕 查實藤園麗選擇單飛發展係好明智，一來個樣生得甜美精靈，笑容燦爛迷人，二來身材苗條，皮白肉嫩，雖然唔屬於豐滿火辣型，但上圍粗略估計都有E Cup，着起比堅尼泳衣真係好有睇頭。事實上，阿妹一離開AKB48，隨即投身寫真界，向大家展示其鮮嫩胴體同青春魅力，而佢仲特登喺出鏡前節食同努力做運動，務求令自己嘅水着寫真更吸睛。

另外，藤園麗亦成功進軍大銀幕，由佢主演嘅電影《鯨魚島與德之島》會喺年底上映，到時大家不妨留意一下。

藤園麗

年齡：18歲

身高：4呎11吋

三圍：33-23-34

社交網站 自從離開AKB48，藤園麗嘅工作量有增無減，除咗拍寫真，仲會參與各類幕前演出，登入佢嘅社交網，就可以知悉佢嘅最新動向。

撰文：賢