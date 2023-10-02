今夜一丁：泰妹生力軍 慾罷不能

泰國有唔少樣靚身材正嘅性感模特兒及網紅，真係造福唔少男士嘅眼球，而講到近年人氣冒起得相當勁嘅泰妹生力軍，就有呢位身材火辣嘅Nichakamol Khamla喇！

睇頭十足 泰國嘅模特兒索到啪啪聲，呢層以前已經聽過唔少，而隨住網絡社交平台嘅興起，令男士更易用雙眼睇到當地模特兒及性感網紅嘅魅力，加上佢哋每年都有索女輩出，帶畀大家新鮮感，好似出生於泰國北碧府嘅Nichakamol Khamla正係其中之一。

講起北碧府，可能有唔少人對呢個地方感到陌生，位於泰國西部，並與緬甸接壤嘅佢，最著名嘅景點就係桂河橋，原為泰緬鐵路嘅277號橋，因1957年發行並獲得奧斯卡最佳電影嘅《桂河橋》喺度取景而得名，之後便吸引各國遊客慕名而來。不過對男士嚟講，靚景都唔及索女咁迷人，尤其係近年人氣急升嘅Nichakamol，佢嘅寫真更係睇頭十足！

備受注目 雖然佢近年先至喺網上爆紅，但其實佢本身係一位經驗豐富嘅模特兒，早喺2017年便出道，不過當時佢因有正職在身關係，故此只係兼職模特兒身份登場，並以Show Girl工作為主，偶爾至會拍攝平面廣告。及至2021年佢便開始積極喺模特兒及網紅界發展，並憑住一輯性感寫真相而備受注目，只係當時佢所拍攝嘅寫真量並唔算多，故此尚未形成聲勢。

不過隨住佢喺社交平台上所分享嘅寫真相愈嚟愈多，性感度亦愈嚟愈高嘅情況下，令人氣不斷飆升，尤其早前佢分享嘅一輯泰風出浴寫真，更係憑住誘人魅力爆燈，睇到男士「慾」罷不能呀！

Profile

出生地：泰國北碧府

身高：165cm

三圍：34C-23-34

社交網站

Nichakamol Khamla所影嘅寫真有幾性感？擁有一對激凸車頭燈嘅佢，酥胸半露係指定動作，而性感內衣照同樣吸睛度相當高，每張都會令男士心跳加速呀！

撰文：魂