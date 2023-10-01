有性趣：性愛燃燒卡路里
「性愛做足全套，燃燒卡路里特別好」，早前美國線上健身資源網站Total Shape，便以大數據分析並排列出歐洲各國男女嘅性愛燃燒卡路里排行榜Top 10！
捷克排名第1位
據該網站嘅團隊表示，佢哋以歐洲男女嘅體重、以秒為單位嘅平均性愛持續時間等，計算出10分鐘所消耗嘅卡路里，簡單嚟講，消耗得最多卡路里嘅國家男女，佢哋唔止性愛時間最長，體形亦係最Fit。既然係咁，排名最高嘅係邊個國家呢？答案就係喺10分鐘性愛時間，消耗高達168.59卡路里嘅捷克！排名第2及第3位嘅，分別係消耗168.49卡路里及168.1卡路里嘅克羅地亞同黑山。至於第4位至第10位，順次序為愛沙尼亞、拉脫維亞、愛爾蘭、荷蘭、冰島、希臘及挪威。大家有冇發現喺排行榜中，冇所謂歐洲傳統強國呢？研究團隊認為，當中跟飲食及運動習慣有好大關係，傳統強國因愛飲酒同肉食，卻缺乏運動，故此體重容易超標，而喺佢哋嘅計算公式中，自然會失色唔少。話說回來，喺所有歐洲國家中邊個地方包尾呢？就係燃燒154.78卡路里嘅俄羅斯。
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