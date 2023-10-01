洋媚女子：變裝誘惑 激情火辣

曳曳時玩絲襪嘅叫「絲襪Play」，玩底褲嘅叫「底褲Play」，只係乜Play都好，講到尾都係冇Cosplay咁好玩咁過癮，想知有幾正嘅話，就要睇吓呢兩部新片推介喇！

正宗玩家 喺四仔Cosplay作品中嘅Coser，大部分都係由脫星飾演，但係True Amateurs出品嘅《True Amateurs: Solos #2》，卻搵嚟貨真價實嘅人氣性感女Coser演出，夠晒噱頭，其中Purple Bitch更擁有超過16萬粉絲，加上大尺度嘅Cosplay造型，相當吸睛。不過大家唔好期望會有汁液橫飛嘅場面，皆因睇片名都知佢哋只係玩自娛演出咋！

度身訂造 性感迷人嘅Coser備受粉絲熱愛，究竟佢哋嘅情慾世界又係點呢？四仔名導James Avalon便運用想像力，為EroticaX炮製出呢套《Erotic Fantasies》，由四位一線脫星演出，更搵嚟專業Cosplay服裝師為佢哋度身訂造「戰衣」，喺床上作戰時可輕易解除束縛，方便進行肉體歡愉。

情慾派對 睡衣派對、內衣派對等嘅四仔主題睇過晒？咁Cosplay主題嘅情慾派對又有冇興趣？由Nubiles製作嘅《Cosplay Sex Party》，便為大家帶嚟極盡視覺享受嘅色慾盛宴。由Quinn Wilde、Skye Blue、Kyler Quinn等超過20位男女脫星參演嘅作品，陣容唔止相當鼎盛，大量嘅3P、4P及5P演出更係衝擊大家嘅視網膜，配合此起彼落嘅呻吟及叫床聲，更係連你嘅耳膜都唔放過！咪以為一個派對玩到尾，原來當中共分為三幕，合共三個唔同主題嘅Cosplay派對，當中唔少脫星嘅Cosplay造型更係還原度相當高，足見製作及演出都相當認真。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：Cosplay主題嘅四仔唔單止床戰場面夠刺激，睇脫星嘅性感服裝亦夠晒養眼，而今次推介嘅兩套作品，都喺造型設計上花足心思，只係講到最具話題性，始終係搵嚟真Coser參演嘅《True Amateurs: Solos #2》最吸睛，一定唔可以錯過！

撰文：魂