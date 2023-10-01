喜雙飛：初戀女神 床技鬥銷魂

家陣呢個世代要搵到一個純情妹豬真係唔容易，但喺日本AV界就有唔少美少女女優能夠為大家帶來純真感覺，予人回到那些年嘅初戀Feel，今日就搵來兩位純真指數高企嘅時田亞美同愛寶鈴嚟個大比併，睇吓邊個成為男士們心目中嘅初戀女神啦！

千年一遇 早前香港出現號稱「500年一遇」嘅暴雨，名堂夠晒響，不過時田亞美個朵仲響，被稱為「千年一遇之逸材」，絕對係非常罕有！今年21歲嘅佢，樣子清秀可人，散發出一股純真稚氣，而且肌膚鮮嫩白滑，身材纖巧又具線條美，配合一對大小適中嘅美乳，相當養眼，更重要嘅係呢副胴體筋骨柔軟度高，演出AV時能夠做出好多高難度動作，場面精彩。

亞美喺2021年以AV廠Faleno專屬新人女優身份登場，據講佢出道前性經驗尚淺，所以初期嘅表現比較怕醜，而且聽教聽話，喺男優嘅指引之下順利完成拍攝，及後喺演出當中磨練出熟練床技，能夠施展各種招式同對手較量。不過亞美嘅體質敏感，喺男優嘅猛攻之下唔單止尖叫不停，好多時仲會爆發出連綿不絕嘅潮吹添！

時田亞美

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：33C-23-34

用心招呼 AV大廠S1嘅專屬女優陣容當中猛將如雲，好波又純情嘅愛寶鈴就係其中之一。今年20歲嘅佢面圓圓，雙眼精靈有神，笑容甜到漏，令人個心都融化埋，認真人見人愛！而佢嘅肌膚仲好似剝殼雞蛋咁白滑，加埋心口一對脹卜卜兼彈性十足嘅極品G奶，就算同「千年一遇之巨乳」水卜櫻相比，鈴妹亦毫不遜色呀！

喺2022年以新人身份加入S1嘅佢，投身AV界嘅原因，其實係因為仰慕師姐三上悠亞，只可惜佢一直未有機會同偶像嚟個夢幻合演。講番鈴妹嘅表現，佢每次都會用心招呼男優，演出相當悅目，特別係佢會笑住做前戲，又識得用對水汪汪又明亮嘅眼睛望住鏡頭交戲，令觀眾睇落好似親身同阿妹做床上戲一樣咁過癮！

愛寶鈴

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：34G-24-35

第1回合：鬥純真 獲封「千年一遇」嘅時田亞美氣質清純可愛，成個唔多踏出家門嘅鄰家女孩咁，至於愛寶鈴笑起上嚟，散發出一種天真無邪氣息，所以兩個都一樣咁純真，咁得人鍾意呀！

第2回合：鬥身材 時田亞美體態纖巧，雖然上圍只得一對C奶，但係亦不失線條美。不過愛寶鈴嘅肌膚唔單止猶如剝殼雞蛋咁白滑，心口仲有對極品G奶，視覺上梗係吸引好多啦！

第3回合：鬥床戰 愛寶鈴進行前戲嘅時候，表演出體貼又細心服侍嘅態度，而上床埋牙時係就係表現肉緊，但好多時都係閉目享受。反而時田亞美就唔同喇，經常興奮到尖叫又爆發出潮吹，單係排水量就已經贏晒喇！

Report：滿足男士慾望 兩位純真女優喺床上都表現乖巧聽話，亦表現出一種一心滿足男士慾望嘅體貼溫柔，有時仲會流露出一副對性事害羞嘅表情，兩個都令人回憶起那些年嘅初戀感覺，同初戀情人經歷過嘅各種第一次！

撰文：賢