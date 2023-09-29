色日放送：高砂翠恨做「胸」猛惡女

正所謂好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，惡死嘅女人真係令人退避三舍，之但係喺日本寫真界卻係有位巨乳妹好想做惡女，佢就係高砂翠，到底佢係出自本性，定係想靠惡令各位男士臣服於佢呢？

保持脹卜卜 雖然女仔有少少肉地先吸引，但係如果太肥的話，就會出現反效果。之不過，減肥卻係有得有失，因為減肥成功之後，就會發現原來豐滿嘅上圍都縮埋水，不過高砂翠卻係例外。

今年23歲嘅佢，氣質清純，可愛得嚟帶幾分鄰家女孩感覺，但係要佢玩綑綁拍寫真，又散發出妖媚味道，可塑性相當高。初出道時，佢有啲肥肥哋，條腰仲有一啲粗，經過一番努力Keep Fit之後，身上多餘嘅肉感大大減少，而且終於可以見番條腰，同時心口對E Cup美巨乳仍然保持分量十足，形態仲係咁脹卜卜，加上一身白滑且具透明感嘅肌膚，令呢副胴體夠晒吸睛！

渴望拍戲 高砂翠喺2019年踏足寫真界，當時佢嘅藝名叫大間乃藤子，由於佢心口有兩個大肉球，所以亦有「自備手提袋」之稱。直到2022年，佢轉投到另一間藝能事務所之後，就順勢改用現有名字發展。

最近佢喺寫真演出方面相當積極，目的正係為咗收復早前因為轉換事務所而需要停工嘅失地。而為咗喺寫真當中為大家帶來新鮮感，翠妹亦相當花心思，除咗拍咗一輯妹系家居誘惑嘅作品，亦拍咗一輯扮演家居精靈嘅寫真，將性感又帶點陰沉嘅感覺呈現。對於未來發展，佢就話會繼續做好寫真女優呢份工，亦好想試吓演戲，最希望能夠飾演惡女角色，而惡之餘要佢紅杏出牆又或者表現淫蕩更加好添喎！

社交網站 高砂翠近期加大力度發展寫真事業，密密為不同媒體拍性感寫真，從其社交網當中就可以欣賞到部分作品，必定可以大飽眼福呀！

Profile 年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：35E-24-36

撰文：賢