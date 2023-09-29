歡樂性講堂：伴侶性生活需協調

Q：本人和妻子都年近六十，兩人剛退休一年。我常想像退休後兩人會多在一起，可是妻子總是節目多多，日日跳舞、瑜伽、健身、北上消費按摩，我也欣慰妻子好像變年輕了，可惜這些全都不合我玩，結果日間我自己一人通常在家，只有晚飯時在一起。我們多年來保持性生活，每星期行房一次，現妻子經常推卻，有幾次是我堅持而做，亦發現她體質轉變，分泌由乾涸變濕潤。我內心總是忐忑，但又清楚知道她的同伴是一班中年女士，連運動教練都是女性。我有提醒自己不要吃無謂的醋，卻很擔心感情大不如前，會不會遲早老了就連性生活也停止？

擔心的丈夫

A：妻子在退休後尋找到新興趣和社交圈子，對她來說是可貴的機會。妻子比較明顯是受益於運動，使她在身心各方面皆有回春之象。不要少窺運動的力量，它足以拔除更年期的荊棘，尤其可緩減女性的骨骼和性機能衰退。反之，閣下可有覺察到退休後的自己，失去了方向感？伴侶生活陷入空巢期、總覺孤單乏味、缺乏社交動力、對伴侶猜疑、甚至擔心房事斷續而內心抓狂等，其實都是男性邁入更年期的負面心理症狀。

邁入人生黃金之年，伴侶彼此之間充分溝通更形重要。誰說老夫老妻不用重視約會？正因為兩人時間充裕，更應該悉心安排約會時光，否則只會變成自顧自的，生活各不相干。

二人共度退休生活的新階段，若希望保持情感連結和親密關係，首要便是重新編定生活時間表，互相協調。以房事為例，伴侶既已不用像往日早起出門上班，可將房事設定於早上，睡醒時雙方精力恢復，毋須勉強在夜間進行。性生活的意義是甚麼呢？是雙方均感到快樂、相愛和親密。例行公事式的性愛，佔有式的性發洩，很容易令女性厭倦。此外，嫉妒對方在外頭快樂如開籠鳥，怨懟自己在家苦悶，無助改善冷淡關係。與其心裏戚戚然，不如積極向對方提出約會，共同商量去哪裏享受二人世界。兩口子可在中秋佳節賞月去，或趁秋高氣爽選個勝地遊山玩水！

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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