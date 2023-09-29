今夜一丁：奧地利Christina LionsCat自認波大有腦

美貌與智慧係咪網紅嘅必要條件？前者相信唔少人都會贊成，但對於後者嘅意見卻不盡相同，只係對奧地利性感網紅Christina LionsCat嚟講，兩樣都相當重要。

美貌與智慧並重 喺唔少人眼中嘅性感網紅，賣點無非係美貌與身材，只要具備呢兩項條件，加上性感嘅造型，便足以吸引網民嘅眼球，因此囡囡有冇智慧，對男士嚟講並唔係重點。不過，對嚟自奧地利嘅性感網紅兼模特兒Christina LionsCat嚟講，美貌同身材固然重要，智慧亦唔可以缺少之餘，更要對藝術有相當嘅追求，而箇中原因，阿妹坦言同佢出生及成長嘅城市格拉茨有關。

呢個城市嘅特別之處，唔單止喺1998年獲選為「歐洲文化之都」，以及喺1999年登錄世界文化遺產名錄，更在於當地嘅古典風格建築物，令整座城市充滿藝術氣息，難怪Christina稱對藝術嘅追求，係從小已經培養出嚟啦！

火速爆紅 事實上，佢早於大學時期已經開始模特兒工作，並憑住迷人嘅樣貌及玲瓏浮凸嘅身材而獲得唔少人氣。及至佢獲得美術學士學位後，更全身投入模特兒界發展，為咗令人氣能夠超越國界，佢喺網絡社交平台分享性感寫真，而網民嘅反應出乎意料之外地好，其中IG嘅粉絲更係短時間內突破20萬，至今更擁有超過72萬粉絲，人氣真係超勁！

意外地成為網紅嘅Christina，稱最大嘅得着唔止係多咗網絡代言嘅機會，並先後為多本男士雜誌拍攝廣告，更先後喺歐洲多個時裝及內衣展上登場，終於圓佢闖出奧地利嘅夢想。

社交網站 Christina LionsCat嘅性感魅力固然吸睛，其實佢拍攝寫真時，亦花咗唔少心思，大家細心留意嘅話，便會發現佢經常喺格拉茨嘅特色建築取景，目的係想等更多人欣賞到當地迷人風景。

Profile 出生地：奧地利

身高：168cm

三圍：34D-23-34

撰文：魂