今夜一丁：Sierra Skye混血辣模晒靚股

聽晚係中秋節，但提起「八月十五」，相信好多人都會諗起一班鍾意晒靚股嘅美女，好似今日為大家介紹嘅性感模特兒Sierra Skye，就憑住「最辣美股」而喺網上走紅。

愛心爆棚 有冇聽過「心善人美」？嚟自美國加州洛杉磯嘅Sierra Skye就有辦你睇。貌似拉丁裔女郎嘅佢，查實係一名混血兒，擁有美洲原住民同意大利血統，除咗個樣生得靚，為人仲好有愛心，自細希望成為幼兒工作者之餘，在學時期已經頻頻做義工，而為咗圓夢，仲喺加州州立大學海峽群島分校修讀護理課程，真係好有大志！

人氣急升 另外，Sierra Skye唔止樣靚咁簡單，身材亦勁正，絕對可以用「玲瓏浮凸」嚟形容，原來佢好鍾意健身，更因此被星探發掘，喺2015年開始從事時裝同泳衣模特兒工作，與此同時，佢亦開設IG帳號。由於工作表現出色，好快同邁阿密一間著名模特兒公司簽約，演出機會接踵而嚟，IG嘅粉絲數目更極速突破百萬大關添！

重拾狀態 正當模特兒事業如日方中之際，Sierra Skye不幸患上厭食症，被迫退學嘅同時，更停止所有模特兒工作。陷入困境嘅佢喺家人支持下，努力經營社交帳號，並得到唔少粉絲支持。隨住身心狀況慢慢好轉，Sierra Skye重新拍攝性感寫真，仲好努力鍛煉自己，意外地練出誘人嘅臀部線條，結果獲得「最辣美股」嘅稱號。順帶一提，重新振作嘅Sierra Skye亦重拾學習動力，希望為未來成為幼兒工作者鋪路。

社交網站 自從身心狀態好番，Sierra Skye不但重返學園，更考取埋美容師資格，真係一個好勵志嘅故事，加埋佢嘅身材超正，頻頻露出誘人美臀，難怪佢嘅IG有超過435萬粉絲啦！

Sierra Skye 出生地：美國加州洛杉磯

身高：170cm

三圍：36D-24-37

撰文：魂