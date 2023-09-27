色日放送：遇上索姐姐 主動又狂野

家陣好多女仔都好主動，特別係啲大姐姐添！好似日本AV界「好色姐姐系列」嘅女主角咁，佢哋最鍾意姣溝小鮮肉，啲男仔唔使出手，班姐姐已經主動又攬又錫，然後再上床激戰，以狂野態度將對方榨乾！

獻身慰藉 喺片廠OPPAI出品嘅《彼女的姐姐中出誘惑》入面，圭祐同地下偶像萌美發展戀情，而萌美因要顧及形象，唔單止拍拖偷偷摸摸，仲唔肯同圭祐上床，搞到佢谷埋一肚慾火！好彩圭祐得到上天嘅眷顧，有次佢上到萌美嘅屋企時，見到家姐天川空，對方居然主動獻身慰藉，而且仲打真軍兼中出收場，令佢享受到前所未有嘅快感。自此之後，圭祐經常搵姐姐天川空瘋狂激戰，將女友萌美完全拋諸腦後！

光豬吹奏 於HIBINO推出嘅《我被一個火辣姐姐發現了》當中，後生仔太賀性格怕醜又內向，有一日返屋企嘅時候，發現居住同一幢公寓嘅大姐姐蘭華，喺樓梯同男住客鬼混，點知當佢偷睇時卻被蘭華發現！之後蘭華主動搵上門，要求太賀保守秘密，更獻身作為交換條例。而佢未等太賀答應，已經剝晒光豬兼吹奏一曲，然後再上床肉搏！第二日蘭華又嚟搵太賀交歡，仲話以後都唔使喺樓梯勾引男人喇！

淫聲浪語 片廠S1炮製嘅《姐姐的低語髒話挑逗》，講述河西麗央奈呢位美乳佳人，認為後生仔唔應該累積太多毒素同慾火，要完全排出體外先至夠健康，於是佢四圍勾引小鮮肉上床！而奈妹索到啪啪聲，要令班後生仔甘願同佢激戰完全冇難度，加埋佢銷魂到極嘅淫聲浪語，個個都任佢魚肉，樂於配合奈妹施展各種技巧多次引爆，爽晒！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向都好鍾意大姐姐，所以見到日本AV界嘅「好色姐姐系列」都一定會睇！而喺今日為大家介紹嘅3部作品中，最鍾意天川空主演嘅《彼女的姐姐中出誘惑》，一來佢身材一流充滿曲線美，二來佢本身係新派癡女代表，扮演飢渴姐姐完全係入型入格。劇情方面，除咗有暗角鬼混嘅刺激場面，最後一幕仲畀女配角發現佢偷食其男友，更帶出一個震撼彈，睇到人緊張又興奮！

撰文：賢