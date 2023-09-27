今夜一丁：Elly Clutch 脫變吸金天后

隨住OnlyFans等會員制平台嘅興起，吸引唔少有意從事成人影視產業嘅囡囡投身其中，都唔去四仔片廠演出，皆因自由度大啲，錢又搵多啲，何樂而不為？好似Elly Clutch咁又索又好身材，唔做成人網紅的話，真係嘥晒！

製作四級影片 曾有唔少美國四仔片廠埋怨，由於會員制平台成為熱潮，搞到佢哋喺發掘新進脫星上遇到困難。事實上，根據OnlyFans喺今年5月發表嘅調查報告指，喺佢哋嘅平台中有超過98%都係同成人內容有關嘅帳號，其中有45%係美國用戶，而當中有超過300個帳號年賺超過1百萬美元（約782萬港元）。有趣嘅係，當中有60%嘅成人內容創作者，其實係另有正職，出生於美國洛杉磯嘅成人網紅Elly Clutch就係其中之一。

以製作四級影片及拍攝裸照為主嘅佢，不但吸納過萬名會員，並憑住超火辣寫真，喺IG擁有超過10萬粉絲，人氣相當強勁！而佢其實仲有另外幾個身份，分別係Coser、模特兒及節目主持，但最為網民所熟悉嘅，就係佢初出道時以打機女主播身份登場喇！

執靚後爆紅 早喺2016年佢便開始進行打機直播，據稱係因為佢勁鍾意打機，慢慢結識到唔少志同道合嘅女性朋友，於是佢哋一齊開設帳號直播打機，其中一位成員樣靚身材正，每當佢直播時收視率零舍高。而對方認為Elly Clutch嘅外形亦相當唔錯，尤其一對天然巨乳更係吸睛，經過化妝執靚之後，搖身一變成為直播界紅人，亦自嗰段時間開始，佢積極經營個人社交帳號，晒辣照吸盡粉絲眼球。

憑住性感魅力，及後佢更踩入成人模特兒界，但卻發現收入並唔算高，眼見當時一齊做直播嘅女性朋友，開設咗OnlyFans帳號並以成人影片大力吸金，於是佢便跟住一齊做，結果令佢人氣急升，仲搵埋現役脫星一齊合作，吸金力更係超勁！

社交網站

Elly Clutch嘅大尺度寫真固然吸睛，而佢自編自導自演嘅四仔影片亦相當高質，佢表示因經常參考四仔作品，令自己嘅製作變得更加精彩喎！

Profile

出生地：美國洛杉磯

身高：177cm

三圍：35D-26-36

撰文：魂