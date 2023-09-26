今夜一丁：宇佐美奈緒 小麥肌G奶愛神

日本寫真界有唔少女優都係賽車女郎出身，通常佢哋都係樣貌出眾，身材高挑，有前有後，一行出嚟總係儀態萬千！今日為大家介紹嘅宇佐美奈緒，就係近年進軍寫真界嘅賽車女郎，仲獲封為「小麥色之愛神」！

自稱兔女郎 上文提到嚟自賽車女郎界別嘅寫真女優為數唔少，好似藤木由貴、忍野沙羅、七瀨奈奈同埋有栖美櫻，都係撈得唔錯嘅人辦，而現年24歲嘅賽車女郎宇佐美奈緒，亦喺舊年踩入寫真界。個樣生得艷麗迷人嘅奈緒，以兔女郎自居，事關佢嘅門牙有少少似兔仔牙，相當可愛，而且身材高挑又豐滿，心口對G奶質感天然，小蠻腰之下又有個圓潤巨尻，呈現出葫蘆一樣嘅曲線美，扮起兔女郎上嚟超級正，加埋一身肌膚呈小麥色，所以被人封為「小麥色之愛神」。

向偶像出發 查實宇佐美奈緒一開始都諗過做賽車女郎，高中畢業後去咗一間餐廳打工，當時有位熟客係藝人事務所經理，見佢有幾分姿色，身材又幾好，於是游說佢加盟，起初佢都有啲心大心細，後來知道知名藝人菜菜緒曾經做過賽車女郎，所以先至應承，希望好似自己偶像咁，以賽車女郎作為投身演藝事嘅嘅起步點。及至2022年，奈緒開始進軍寫真界，並憑住一副小麥色豐滿胴體，成功吸引到廣大觀眾注意，最近仲推出首隻寫真映像作品《太陽の果実》，未來亦會陸續參與唔同嘅攝影活動，向大家展示自己嘅火辣魅力！

宇佐美奈緒

年齡：24歲

身高：5呎6吋

三圍：35-23-35

社交網站 宇佐美奈緒喺寫真界同賽車界兩邊走，工作繁忙，想緊貼佢嘅最新動向，就要留意其社交網喇！

撰文：賢