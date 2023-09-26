睇片學英文：「狐」魅逼人 定力大考驗

喺好多人眼中，狐狸係一種狡滑嘅野獸，相傳當佢修煉成精怪，就有本事化身妖女，勾引精壯嘅男子，所以一旦正印女友或已婚婦人發現情敵，都會將對方視為狐狸精！究竟「狐」（Fox）有乜嘢魅力？只要睇埋落去，你就會知男士為乜會想入非非……

Fox Hunter情場獵人 我哋形容一個女人似狐狸，通常係指對方擅長勾引男人，原來狐狸嘅英文「Fox」都會用嚟形容女人，專指迷人嘅時髦女郎或活潑而富有活力嘅女性，相對嚟講冇乜貶義。至於字面可譯作狐狸獵人嘅「Fox Hunter」，查實係用嚟形容男人嘅西方俚語，意思指對方係好色之徒同埋私生活好唔檢點。講開狐狸，相信唔少人會諗起狐臭，話說喺遠古時期，呢種氣味係用嚟吸引異性，而且有可能具遺傳性，假如父母都係狐臭體質嘅話，子女有狐臭嘅機會達6至8成。

Kneeling Fox 推車變奏 推車仔可以話係最常用嘅性愛體位，相信好多男女都體驗過，有冇興趣試吓進階版「Kneeling Fox」呢？基本上，玩法大同小異，男方先跪坐喺床上，跟住女方坐喺男伴大腿，以雙手支撐身體，只要校啱角度，就可以進行活塞動作。性學家話，呢招令男士進入角度較高，更易刺激到女方嘅G點，仲可以提升摩擦度，增加銷魂快感。

《Fox Holes》 銷魂蜜洞 歐美四仔界有個不成文規定，只有超人氣脫星先有資格獨挑大樑，換句話講，Jennifer White能以一己之力演晒成套《Fox Holes》，絕對係實力嘅證明。呢套四仔由Rosebud喺2021年推出，女主角嗰對34DD巨乳固然吸引，仲有大量火辣床戰，見到佢出盡口術、手腳並用，兼且大晒球技，用心口夾到對手爽爆，真係狐狸精都冇佢咁厲害！不過，Jennifer White喺事後表示，因為太盡力演出，差啲搞到虛脫，要唞番兩個禮拜至可以復工。

同場加映：美乳狐娘沙月惠奈 面對狐狸精嘅誘惑，對男士嚟講係定力大考驗，若再加埋一對吸睛嘅車頭燈，誘人程度就更加不得了！唔信？不妨欣賞吓Prestige旗下品牌最強屬性喺2023年推出嘅《最強屬性 #59》，事關女主角沙月惠奈唔止擁有一對33E美乳，仲會喺片中扮成癡女狐狸精，同男優大戰三個回合，官能刺激度一流！

喺2020年以FALENOstar專屬女優身份出道嘅沙月惠奈，喺2021年10月轉做企劃單體女優，不但產量有增無減，人氣更係愈嚟愈勁。

撰文：魂