色日放送：橋本紬希 大阪最可愛偶像

日本係好多香港人鍾意旅遊嘅國家，而當地有兩大城市係港人嘅熱門之選，一個係東京，另一個就係大阪喇！咁唔知大家對大阪有幾熟悉呢？又知唔知到當地有咩特產出名呢？家陣就有一個標準答案，就係橋本紬希呢位美乳可愛妹喇！

甜美鮮嫩 東京可以話係日本藝能界嘅集中地，但係咁多歌手、演員、寫真偶像等等雲集於此，競爭當然相當大啦！而日本地方咁大，其他地區亦欣賞演藝娛樂嘅需要，因此名古屋及大阪亦係好多藝人嘅發展根據地，好似今日同大家見面嘅橋本紬希就係其中一位，佢更有「大阪最可愛偶像」之稱添！

的而且確，今年23歲嘅紬希五官標致，而且青春甜美又精靈可人，散發出嚟嘅可愛光芒實在令人為之心動，笑起上嚟仲予人一種初戀感覺，甜甜嘅味道湧上心頭。此外，全身肌膚亦鮮嫩白滑，令本來小巧婀娜嘅胴體更為吸引，特別係令心口對天然D奶更見誘人，真係流晒口水呀！

能歌善舞 紬希本來生活於一個鄉下地方，為咗讀大學就搬到大阪居住，之後佢參加咗一個偶像選拔活動，繼而進入演藝界發展，家陣以美少女組合「ЯiM:MiR」嘅綠色成員身份活躍起嚟，令一直都鍾意喺大家面前唱歌跳舞嘅紬希可以經常表演，盡情發揮青春活力，而唔少人更被佢可愛嘅「最強初戀臉」迷倒添！

喺今年佢進軍埋寫真界，將豐滿上圍及白滑肌膚展露無遺，配上清純氣質，效果令人驚艷！此外，紬希本身亦係一位網紅，得閒就會拍番啲開箱以及飲飲食食嘅影片畀大家睇，而粉絲睇見佢嘅食得咁開心，都好想食埋一份呀！

Profile 年齡：23歲

身高：5呎

三圍：33D-22-33

社交網站 橋本紬希成日同班隊友四圍登台表演，從其社交網當中就可以留意到相關消息，亦可以睇到好多希妹上載嘅可愛自拍照，真係愈睇愈甜入心呀！

撰文：賢