有性趣：夫妻互送情趣娃娃

夫妻間互送禮物係常事，咁送情趣娃娃又係乜嘢一回事呢？英國有位人妻送咗個情趣娃娃畀老公之後，跟住收到老公送上一個男性娃娃做禮物，呢種夫妻關係好甜蜜呀！

3P演出

今年24歲嘅英國人妻Charlotte Grey同28歲丈夫Callum Black，喺2021年開設OnlyFans帳號以夫妻檔形式製作成人影片，上年6月為慶祝結婚4周年，Charlotte Grey送咗個名為「Dee」嘅情趣娃娃畀丈夫做禮物，除咗作為調劑性生活之用，更成為佢哋製作影片嘅「演員」。估唔到「Dee」嘅出現獲得相當好嘅收視之餘，亦令夫妻嘅閨房生活充滿樂趣。早前Callum Black就為老婆準備咗個名叫「Enrique」嘅男性娃娃，作為老婆演出時嘅「伴侶」，有時更會同「Dee」一齊嚟個3P演出。Charlotte Grey坦言自從有咗「Enrique」後，便明白點解老公有時會搵「Dee」曳曳，原因係「對方」隨時隨地都係作戰狀態！