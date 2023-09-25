今夜一丁：Mercedes Blanche 全方位綻放「波」光

隨住時代發展，唔少傳統事業嘅界線逐漸變得模糊，好似嚟自匈牙利嘅索女Mercedes Blanche，除咗係性感網紅，亦係人氣模特兒兼演員，並透過唔同嘅工作全方位綻放「波」光魅力。

火速爆紅 以前歌影視都有涉足嘅藝人，就會稱佢哋做三棲藝人，而家陣有邊個藝人會唔玩網絡社交平台，或者涉足多方面嘅範疇呢？傳統行業嘅界線已經變得愈嚟愈唔重要，其中就有出生於匈牙利布達佩斯，現居於加拿大嘅性感網紅Mercedes Blanche喇！

由母親獨自撫養長大嘅佢，自細喺匈牙利生活，大學畢業後喺當地一間保健及美容公司工作，後來遠赴加拿大修讀項目管理碩士學位，便移居到當地生活。2018年佢開始經營網絡社交帳號，並分享性感寫真相，憑住一對35DD巨乳及迷人樣貌而火速爆紅，更吸引到星探注意，繼而進軍模特兒界。

積極搵銀 雖然Mercedes Blanche已成為模特兒界一員，但係佢仍以網紅事業為發展重心，更經常拍攝音樂短片大跳性感舞蹈，瞬間吸納過百萬粉絲，至今已超過720萬，人氣真係超勁！

隨住佢嘅人氣大爆發，其寫真尺度亦愈嚟愈大膽，同時亦作多方面發展，更獲得演出電影嘅機會，當然火辣寫真繼續影啦，加上大尺度嘅OnlyFans影片，令佢嘅網絡人氣更加勁，吸金力亦幾何級增加。因此有人便問Mercedes Blanche點解咁積極搵銀，而佢回覆稱係因為細個時家境唔好，為咗讓母親嘅生活過得舒適，因此佢要搵多啲錢，阿妹真係好孝順呀！

Profile

出生地：匈牙利

身高：168cm

三圍：35DD-24-36

社交網站 既係模特兒又係演員，兼且係性感網紅嘅Mercedes Blanche，能夠成功嘅原因，唔單止係佢有樣有身材，仲因為佢有種親切嘅魅力，加上佢善良嘅性格，粉絲自然勁冧啦！

撰文：魂