喜雙飛：泰國尤物 引爆原始慾望

咪話男人膚淺，只因男人天生鍾意睇靚女，尤其見到省鏡又身材火辣嘅囡囡時，更係睇到眼都唔眨！好似呢兩位嚟自泰國嘅性感尤物咁，憑住索爆外表吸引大批男網民支持，今日佢哋就嚟個比併，睇吓邊個更加吸睛？

魅力沒法擋 乳量向來係唔少男士衡量性感女網紅有冇睇頭嘅標準之一，而當睇過呢位出生於泰國曼谷嘅性感網紅Thamida Thanatansatit，喺社交平台分享嘅寫真相後，相信都會認同佢嘅乳量，絕對足以吸引男士嘅目光。

本身係模特兒嘅佢，初出道時已經為唔少雜誌影過寫真，皆因佢嘅外形的確係索到啪啪聲，五官標致加35D迷人雙峰，仲有一對誘人美腿，係男人見到都無法抵抗佢嘅魅力，甚至畀佢挑起晒原始慾望添！不過講到佢人氣大爆發，卻在於佢後嚟所影嘅寫真，性感度愈嚟愈高嘅同時，雙峰嘅露出度更係愈嚟愈大，加上佢經常着上性感內衣及比堅尼拍攝寫真，難怪佢不但網絡人氣相當高，近年更有唔少出騷機會，盡情吸金！

Thamida Thanatansatit

年齡：26歲

身高：167cm

三圍：35D-24-35

特Cup暴乳 如果覺得乳量係性感網紅嘅一切，咁呢位泰妹Kanyanat Puchaneeyakul可以話係暴乳級別。講多無謂，大家只要睇過佢喺網絡社交帳號上所分享嘅寫真相，相信都會同意佢嗰對車頭燈Cup數真係相當勁，睇到人流晒口水！

事實上，模特兒出身嘅佢，最初其實係一位時裝模特兒，雖然佢胸前偉大，但因為配合時裝而經常將巨乳收埋。不過既然心口有料，總有機會展露騷畀大家睇，喺一次拍攝泳衣寫真時，佢便憑住一對激凸巨乳令攝影師狂㩒快門，寫真推出後更係令佢瞬間爆紅。除咗為佢帶嚟車展女郎、展銷會女郎等發展機會外，更獲得唔少廣告商青睞，吸金力強勁，絕對係位實力級性感網紅。

Kanyanat Puchaneeyakul

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：36G-25-36

第1回合：鬥胸器 單以Cup數嚟講，Kanyanat 肯定贏Thamida 唔止一條街，縱然後者影寫真時，相當識得騷胸吸睛，但Kanyanat 憑住霸氣十足嘅驕人胸器，輕易便吸引大家嘅目光！

第2回合：鬥寫真 巨乳固然吸睛，但作為性感網紅最重要係乜？咪係寫真影得夠唔正囉！Kanyanat 嘅寫真雖然高質，但係論吸睛度嘅話，Thamida 便稍勝一籌，勝在造型豐富，觀賞性更高。

第3回合：鬥人氣 巨乳總係能夠吸引粉絲，呢點唔係亂噏，因為單從兩位尤物嘅社交平台，當中嘅粉絲量便可見一斑。Thamida 兩個社交平台合共有11萬粉絲，而Kanyanat 則合共超過107萬粉絲，唔使講，贏晒！

Report：各有魅力 雖然喺3項比併中，Thamida 輸Kanyanat 少少，但其實兩位索女都各有魅力之餘，所影嘅寫真性感度亦相當高。不過如果覺得兩女嘅寫真仍未夠性感嘅話，大家不妨留意佢哋嘅OnlyFans，必定有更養眼嘅「睇」驗。

撰文：魂