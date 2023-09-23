世界Cup：田口愛羽J奶有詩意

從前識得作詩代表讀過書有文化，溝女都會容易啲；時移勢易，呢個年代仲邊興作詩，識得吟番幾句古詩都已經好叻，而喺日本寫真界就有一位巨乳尤物鍾意邊飲酒邊作詩，佢就係今期「世界Cup」主角田口愛羽！

顏值有幾高？ 今年24歲嘅愛羽妹，有啲包包面，五官順眼，但又唔稱得上好靚女，氣質比較成熟，似大姐姐多過小妹妹。

圓潤激凸 喺日本寫真界，巨乳女優多不勝數，就算上圍去到J Cup，一樣大有人在，好似今年迎嚟出道20周年嘅花井美理、好鍾意玩Cosplay嘅雨宮留菜，仲有今日為大家介紹嘅新勢力田口愛羽！

留有一頭長髮嘅愛羽，今年24歲，喺上年正式踏上寫真女優之路，論樣貌唔算突出，但身材就勁激凸，嗰對J奶好有分量，同佢個頭差唔多大，加埋啲衫少布到暈，男人睇到好難唔慾火焚身！

飲酒作詩 由於田口愛羽嘅身材太正，好快已經惹嚟唔少寫真迷注意，而佢亦都好識做，每次出鏡都唔錫身，作出好多極具挑逗性嘅姿勢。愛羽仲話自己好想喺寫真界作長遠發展，最好可以推出到20隻寫真碟。

提到出碟，愛羽早前搞咗個宣傳活動，唔止以性感打扮亮相，更加露咗一門絕技，就係即場作俳句！所謂俳句，即係短詩，原來愛羽每星期都會參加俳句愛好者聚會，而且鍾意一邊飲酒，一邊作句，真係好有才華呢！

客觀評「乳」 Cup數：J

養眼度：★★★

噴血度：★★★★★

評語：又大又圓又夠挺，激凸感真係爆晒燈！

社交網站 愛羽妹好識做，完全唔介意公開自己嘅泳衣照同內衣照，登入佢嘅社交網，就可以一睹佢對J奶有幾激凸。

田口愛羽 年齡：24歲

身高：5呎

三圍：39-25-35

撰文：賢