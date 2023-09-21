有性趣：人妻「明食」兼拍片

既然婚姻生活咁幸福，點解呢位人妻仲要「明食」其他男人呢？原來Lena the Plug唔係因為發姣咁簡單，而係為咗留住部分粉絲嘅心，事關一直有人表示好想睇佢同其他男人喺床上交鋒，最終喺得到老公允許下，佢就同咗巨根男脫星Jason Luv合作。

Lena the Plug話，自從識咗現任老公，再冇同其他男人上過床，所以事後有啲內疚感，而身為老公嘅Adam22喺談及呢次演出嘅感覺時，亦支吾以對，不過佢之後補充話，自己同老婆合作演出時，經常搵嚟其他脫星一齊玩3P，所以唔覺得老婆同其他男人上床會觸及自己嘅底線，因為對方都只係為咗工作喎，你又點睇呢？