有性趣：人妻「明食」兼拍片
背住老公同其他男人鬼混，呢啲叫「偷食」，相反，喺老公知情下紅杏出牆，咁明目張膽，就可以稱之為「明食」！喺美國，有位人妻不但咁樣做，仲要拍埋片，唔通佢唔驚老公詐型？
32歲嘅脫星Lena the Plug，喺7年前開始同Adam22組成情侶檔，製作四級影片放喺OnlyFans吸金，到咗今年7月，兩個人仲拉埋天窗，獲得唔少粉絲祝福。
既然婚姻生活咁幸福，點解呢位人妻仲要「明食」其他男人呢？原來Lena the Plug唔係因為發姣咁簡單，而係為咗留住部分粉絲嘅心，事關一直有人表示好想睇佢同其他男人喺床上交鋒，最終喺得到老公允許下，佢就同咗巨根男脫星Jason Luv合作。
Lena the Plug話，自從識咗現任老公，再冇同其他男人上過床，所以事後有啲內疚感，而身為老公嘅Adam22喺談及呢次演出嘅感覺時，亦支吾以對，不過佢之後補充話，自己同老婆合作演出時，經常搵嚟其他脫星一齊玩3P，所以唔覺得老婆同其他男人上床會觸及自己嘅底線，因為對方都只係為咗工作喎，你又點睇呢？
人人做記者
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