有性趣：日日見脫星 女友零詐型

男士們有冇諗過，點解啲女人咁憎另一半睇鹹片呢？歸根究柢，就係覺得上床時男方會一邊諗住個脫星一邊曳曳，感覺好唔尊重自己。不過，美國網絡成人節目主持人Ryan Pownall就非常幸運，即使佢身邊有好多靚女脫星氹氹轉，女友亦冇詐型！

樣靚身材正

31歲嚟自加拿大嘅Ryan Pownall，佢嘅工作令唔少男士羨慕，事關佢係網絡成人訪談節目主持，每星期都會訪問多位歐美四仔業界人士，其中不乏當紅脫星。Ryan Pownall喺接受英國傳媒訪問時，坦言為咗令訪問有深度，事前都會睇晒受訪脫星嘅作品，並跟對方探討業界未來發展、脫星權益等話題。Ryan Pownall指正因為佢唔會集中問一啲八卦性問題，故此同唔少脫星都勁老友，經常相約一齊去玩。問到佢同脫星行得咁埋，會唔會影響佢嘅感情生活，尤其性生活呢？Ryan Pownall話零影響，因為佢視脫星為朋友，唔會對佢哋嘅身體產生邪念，事關佢哋嘅關係建基於彼此尊重。其實Ryan Pownall已經脫單，女友就係著名成人模特兒Bri Stern，樣靚身材正又有自信，唔怪得唔會呷醋啦！