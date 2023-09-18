有性趣：四仔男演員斷巨根

成功駁回

53歲嚟自美國嘅Prince Yahshua，曾多次獲得「最佳四仔男演員」殊榮，係四仔界公認嘅巨根猛男。早前佢喺Onlyfans表示演出四仔時，曾被一位新進脫星以背向騎乘位硬生生騎斷兵器，即引嚟網民猜測呢位脫星身份。此時25歲菲律賓裔美國脫星Kazumi Squirts便發文承認係當事人，並為令Prince Yahshua嘅兵器短咗2吋而道歉，搞到焦點又落番喺Prince Yahshua身上，因為短咗2吋對男人嚟講真係可大可小呀！Prince Yahshua稱雖然短咗，但仍有9吋長，所以叫粉絲放心，只係對斷根經歷仍歷歷在目。原來當日Kazumi Squirts表演騎乘時因太過激烈，搞到Prince Yahshua嘅巨根折斷，好彩及時送往醫院，經過手術後成功駁回兵器，依家至可以繼續拍四仔咋！