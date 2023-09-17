洋媚女子：淋雨濕身 誘動色心

落雨冇帶遮，淋到成身濕晒，喺正常情況下，一定會令人感到相當狼狽，只係發生喺四仔嘅話，反而會挑起晒男女嘅慾火，就好似今次介紹嘅兩部作品咁喇！

撻着慾火 落雨天做乜有遮唔用情願淋濕身？咪為咗同心儀對象發生超友誼關係囉！講緊嘅係由BANG!製作嘅《Teeny Tiny Little Star #6》，搵嚟多位青春脫星演出，故事講女主角暗戀青梅竹馬多年，但對方卻一直不解風情，為咗能夠發生親密關係，佢就趁落雨天唔開遮玩濕身，色誘對方埋身，結果成功得米，戰況仲相當激烈！

波濤胸湧 淋濕身好易病，老人家話一定要快啲換衫，而喺呢套由Lesbea出品嘅《Take Me Now》當中，一班索女被雨淋濕身後，即刻去換衫，不過佢哋唔係返屋企換，而係去咗酒店囉！點解？梗係順便爆房啦！由幾位人氣新星參演，波濤胸湧加上濕身飛釘，勁有視覺效果，睇到人興奮無比！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：發生喺四仔作品中嘅淋雨濕身，濕成點並唔係重要，重點係濕身後脫星若隱若現嘅三點，仲有激情嘅演出，呢啲至係令四仔迷睇得興奮嘅賣點，而《Teeny Tiny Little Star #6》最能做到呢點，尤其係濕身野戰場面，值得一睇再睇。

撰文：魂