洋媚女子：豪門慾網愛恨交纏

豪門恩怨唔止係電視劇題材，亦係四仔常見嘅主題，事關錯綜複雜嘅角色關係，好易炮製出愛恨交纏嘅情節，啱晒鍾意睇劇情類四仔嘅朋友！

千金奇遇 豪門大族嘅婚姻往往講求門當戶對，但有錢仔女慣咗任性，又點會咁易就範，而呢點正好成為編劇們借題發揮嘅題材，就連Dane Jones推出嘅四仔作品《Carnal Affairs》都用咗呢條橋。影片講述由脫星Marry Morgan飾演嘅豪門千金被安排嫁畀素未謀面嘅富四代，唔甘心將第一次畀咗陌生男人嘅佢，搭上自己嘅西班牙語導師，結果發展出火辣情慾關係，估唔到對方嘅真正身份竟令佢大吃一驚！片廠話呢套四仔嘅劇力十足，有冇賣花讚花香之嫌，就留畀大家自行判斷。

爭產風雲 涉及家族爭產嘅電視劇，大家睇得多，原來四仔都有呢啲情節！由EroticaX出品嘅《Behind The Gates of Onyx Ridge Estate #2》，就有辦你睇！呢套作品搵嚟擅長拍攝劇情類四仔嘅James Avalon執導，脫星陣容包括Aiden Ashley、Emily Willis、Silvia Saige等等，佢哋唔止樣靚身材正，演技仲好出色。故事講述一個資產過百億嘅豪門正醞釀一場爭產風波，有人使出美人計嚟拉攏關係，有人則絞盡腦汁搜集黑材料，意圖將對方勢力瓦解，過程中牽涉唔少情慾演出，將人性嘅陰暗面表露無遺。

鮮肉迷情 豪門大戶白富美愛上精悍小鮮肉，咪以為只有電視劇先有咁嘅戲碼，由New Sensations炮製嘅《Love Is In The Air》一樣睇得到，仲加插埋浪漫到極嘅情慾交鋒，可觀性有過之而無不及。影片由四仔名導Jacky St. James主理，並且搵嚟Chanel Preston、Maddy O'Reilly、Jodi Taylor等多位天后級輕熟女參演。故事講述呢班千金小姐芳心寂寞，有人背夫偷食小鮮肉，有人則對小鮮肉情難自控，結果一幕又一幕嘅激情肉體碰撞就此展開。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次介紹嘅四仔都以豪門為故事背景，劇情係就係有啲熟口熟面，但睇得出片廠都有用心搞好個劇本，令情慾演出變得順理成章，當中又以《Carnal Affairs》嘅製作最高質，加埋女主角Marry Morgan扮演嘅千金小姐入型入格，好值得一睇。

撰文：魂