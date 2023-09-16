世界Cup：峰莉奈子跆拳J奶妹

人不可以貌相，有啲女人表面睇落好平凡，但「殺傷力」驚人！好似今期「世界Cup」主角峰莉奈子，個樣生得唔算標青，但心口對J Cup導彈夠晒勁，而且佢仲係跆拳道高手，難怪有咁多男士都被佢嘅實力所震懾！

顏值有幾高？ 屬於水瓶座嘅峰莉奈子，顏值一般，唔屬於五官標致嘅靚女，但望落都算順眼，好似鄰家女孩咁可愛。

身材肥美 唔少男士喺品評寫真女優嗰陣，好易將注意力集中喺女優身上最凸出嘅部位，講白啲即係心口一對肉球，Cup數愈大愈吸睛。如果你都係爆乳愛好者，又唔介意女優有少少肥，今日為大家介紹嘅峰莉奈子相信會好啱你！喺上年開始涉足日本寫真界嘅莉奈子，面圓圓，留有一頭短髮，五官生得四正順眼，但又好難稱得上係美女，身材方面實在太突出，既有豐乳又有肥臀，所以條腰即使粗咗啲，亦唔見得特別肥。

睇得打得 家陣已推出咗兩部寫真映像作品嘅莉奈子，除咗拍寫真，亦係一名網紅，成日拍片擺上網，有時會同網友分享吃喝玩樂嘅資訊，有時又會親自下廚，教大家煮番兩味撚手小菜，而佢亦好識做，經常換上低胸裝出鏡，相信有唔少網民都會因為掛住睇波而忽略影片內容。值得一提，雖然阿妹成日掛住食，身材又咁豐滿，但原來身手不凡，據聞係一位跆拳道高手，仲曾經喺全國錦標賽奪得第一名添！

客觀評乳 Cup數：J

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：激凸之餘，質感天然，就好似兩個大木瓜咁誇張！

社交網站 峰莉奈子好鍾意騷身材，登入佢嘅社交網，會搵到唔少內衣照同泳衣照，J奶魅力表露無遺！

峰莉奈子 出生日期：1月22日

身高：5呎1吋

三圍：39J-29-37

撰文：賢