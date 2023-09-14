色日放送：美股有彈性騎得更起勁

食得魚翅多，有時都想食吓粉絲，同樣大家睇得巨乳多，亦想轉口味欣賞一下美股。而日本AV界好多女優除咗擁有激凸上圍，亦兼具圓潤且彈力十足嘅優質股，佢哋表演騎乘功夫時，彈吓彈吓騎得特別起勁！

雙重快感 喺Moodyz出品嘅《用屁股服侍主人的女僕》入面，田中寧寧、鬼塚萌波呢兩位豐滿美人兒，每日都會穿着性感女僕服招呼主人，不過佢哋嘅招呼手法相當重口味，就係一個用Pat Pat壓住主人塊面玩顏面騎乘，而另一個則騎喺對方身上施展騎乘功夫，將雙重快感送畀主人，真係爽到震！之不過每日畀兩位女僕咁樣玩法，真係好容易被榨乾，唔知主人可以捱得幾耐呢？

玩轉辦公室 於Lunatics推出嘅《加班時，兩人獨處的辦公室》當中，蘭蘭外表斯文，但係內心不知幾放蕩又飢渴，最鍾意加班至夜深，目的就係喺公司勾引獨自加班嘅男同事，走埋去趷高屁股兼扭兩扭，搞到對方慾火焚身之後，就齊齊嚟個辦公室激戰！蘭妹除咗以靈活舌技刺激對方嘅敏感點，仲會施展精堪騎功不停起起落落，令高潮浪接浪，為大家帶來強烈快感！

形象百變 片廠本中炮製嘅《至高之大屁股自慰輔助》，講述北野未奈美艷迷人，而且上圍凸出，美股亦又圓又大，喺片中佢會同男優大玩騎乘位、半邊燒鵝髀以及素股玩意，場面相當刺激，令觀眾可以欣賞到同感受到其靚躉嘅魅力！而未奈喺多場床戰中，更加會以不同造型示人，包括教師、女護及體操教練等，令作品更添豐富視覺刺激元素。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙雖然係巨乳愛好者，但係有時亦會欣賞吓美尻女優一新耳目，好似今日為大家介紹嘅「美尻系列」作品咁，當中嘅女優個個都擁有圓潤優質股，比起美巨乳又別有一番風味！喺3部作品中，本仙最鍾意田中寧寧、鬼塚萌波主演嘅《用屁股服侍主人的女僕》，因為兩位女優都係大波大籮，而且佢哋默契十足咁服侍主人，炮製出視覺刺激感爆棚嘅畫面呀！

撰文：賢