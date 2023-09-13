歡樂性講堂：過度性衝動妨礙性表現

Q：我41歲，多年前分手後便再沒有性行為。今年與女朋友正式交往超過半年，恢復親熱行為才發覺自己退步，心裏非常衝動，夠硬但快射。女朋友是空姐，我們要夾時間拍拖，親熱更只能一個月一次，期間我更狠心戒斷自慰。終於有次一起旅行，有機會連日來密集地親熱，我好像才漸漸恢復能力，可是現在一旦親熱機會減少，表現又變差了，請問個人狀態這樣不穩定屬於性退化嗎？Harry

A：依據描述，閣下的情況主要屬於心理層面上所引發的性障礙，跟生理層面上的性功能障礙的關連較少。

閣下所面對的問題不是性退化，而是過度性衝動所致。難得一親香澤的緣故、長年單身、自我禁慾等，均會令到男性慾望巨量地儲存起來。然而，在親熱的時候，激發出來的性慾望由於過於澎湃，反而容易誤了事情，男性未能駕馭性慾望，最終導致性行為時間短促甚至是假性早洩。

旅行期間的成功經驗明顯是一支強心針，閣下感覺自己在能力上恢復過來，原因是有規律、恒常化、適量、具持續性的房事，對男性而言是一種性鍛煉，男性可從中學習如何控制時間、姿勢、速度、衝動和快感等，並要顧及伴侶需要和反應，達致美滿。恒常性生活的好處就是使陰莖「減敏」，習慣受到摩擦和包裹，自然產生增加持久力的客觀好處。此外，亦可協助男性褪掉單一表現的心理包袱，原本緊張的心情會放鬆下來。

度蜜月式的或久旱逢甘露式的親熱機會，勝在伴侶雙方皆期待和雀躍，猶如小別勝新婚，不好處是過度性衝動，較易失手。不過，這不屬生理性性機能障礙，可以放心。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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