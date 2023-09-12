睇片學英文：男歡女愛 入「房」慢慢傾

無論係談情、偷情、一夜情，通常都喺房內進行，於是有所謂「開房」、「爆房」、「房事」等說法，但其實牽涉男歡女愛嘅「Room」，並唔止咁少，今日就同大家視察吓！

Sex Room 開房好去處 大家有冇去過擺放咗各種玩具嘅情趣酒店房呢？原來英文叫「Sex Room」，而喺日本，呢類愛情酒店曾出現一種「名物」叫「電動圓床」（回転ベッド），特點係呢張床可以360度旋轉，配合包圍圓床嘅鏡子，可令男女雙方喺床上互動時飽覽彼此嘅肢體動作，藉此增添情趣。不過，自從日本喺1984年修訂風俗營業法，規定房內有圓床及超過1平方米以上嘅鏡子，即被定義為愛情旅館後，酒店業經營者為免麻煩，呢啲圓床已買少見少。

Champagne Room 同香檳無關 性愛體位嘅名稱，有時確係令人摸不着頭腦，就以「Champagne Room」為例，中文可譯為香檳房，但呢招同香檳一啲關係都冇，而且玩法相當簡單，男方先坐喺櫈上，畀女伴背自己兼坐喺大髀，就可以開始進行活塞運動。想令快感提升，男女雙方可出動情趣玩具，刺激伴侶嘅私處，性學家仲話邊睇四仔邊玩，感覺會更加銷魂，你有興趣試試嗎？

《The Red Room》感官盛宴 高質嘅四仔能帶嚟非一般嘅感官享受，而呢套由Wicked Pictures喺2021年推出嘅《The Red Room》，就有辦你睇。影片由Seth Gamble執導，搵嚟4位超人氣脫星參演，包括Lena Paul、Emily Willis、Kenna James同Aidra Fox，而且無論鏡頭、配樂、脫星造型同服裝，全部都好有質素，所以就算冇乜劇情可言，只係賣官能刺激，都足以令四仔迷睇到如癡如醉，難怪作品喺2022年AVN頒獎禮上獲得最佳導演、最佳四仔、最佳男女性愛演出等提名。

同場加映：《相部屋媚藥NTR》 日文「部屋」即係房間嘅意思，咁AV中常見嘅「相部屋」又係乜嘢意思呢？查實係指同別人住埋一間房咁解，而作為AV嘅熱門題材，有一套高質作品好值得留意，就係kawaii喺2022年推出嘅《相部屋媚藥NTR》，事關內容包羅部屋、巨乳、NTR等元素，而最重要嘅係女主角叫伊藤舞雪，唔止顏值高，仲擁有一對35F巨乳，加埋喺片中變身淫娃後，嗰種狂野兼慾求不滿嘅床上表現實在太出色，令AV迷睇到流晒口水，難怪作品勁有口碑。

撰文：魂