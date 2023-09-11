今夜一丁：Cailey Lonnie拉丁甜心 乳溝吸金

有自信可以做模特兒但又做唔成，以前啲人就會叫你唔好再發夢，要現實啲搵份工作賺錢。但隨住網絡社交平台興起，圓夢並非難事，好似呢位拉丁索女Cailey Lonnie正係其中之一。

事與願違 如果要做時裝模特兒，最基本條件係身高腿長，加埋索樣同玲瓏浮凸嘅身材就更正，因為可以撈埋內衣同泳衣模特兒，吸金力勁好多。簡單嚟講，想做時裝模特兒嘅話，天賦本錢好重要。而喺美國洛杉磯出生、擁有拉丁血統嘅Cailey Lonnie，正因為咁嘅緣故，所以佢先至會放棄做模特兒，以網紅為事業嘅起點。

可能有人會覺得，阿妹樣靚身材正，絕對有條件做時裝模特兒，點解又會選擇去做網紅呢？原來佢喺大學時期曾自薦到模特兒事務所面試，而充滿自信嘅佢，諗住自己會成功獲得取錄，結果卻係事與願違，令佢感到非常失望。不過，佢並冇因此而失去自信，反而開始經營網絡社交平台分享性感寫真相，希望能夠藉此吸引到模特兒事務所嘅注意。

火辣迷人 Cailey Lonnie擁有令人心動嘅身材，加上佢嘅寫真相夠火辣，經常展露迷人乳溝，不但獲得大量網民畀Like，更喺短時間內成功吸納到超過51萬粉絲，令人氣急升，亦因為咁，成功吸引到時裝及泳衣品牌搵佢拍廣告，令佢終於可以圓模特兒夢。

之後佢除咗積極從事模特兒工作，仍繼續努力經營社交帳號，更開設埋OnlyFans成人頻道，為會員提供更加性感、尺度更大嘅寫真相，盡情吸金嘅同時，佢嘅人氣亦更加強勁！問到Cailey Lonnie最大嘅目標係乜嘢時，佢坦言係希望能成為一位旅遊家，可以去到唔同國家體驗生活，令佢嘅人生變得更多姿多采。

Profile

出生地：美國洛杉磯

身高：165cm

三圍：34D-25-35

社交網站 身材正到爆嘅Cailey Lonnie，換上內衣或比堅尼所影嘅寫真，視覺效果梗係勁啦！近年佢所影嘅寫真性感度更係愈嚟愈高，相當吸睛，想滿足眼球，快啲Click入佢嘅社交網睇啦！

撰文：魂