喜雙飛：泰式奶茶 乳香撲鼻

泰國奶茶茶香味醇，甜度又夠濃，鍾意佢嘅人真係大愛！不過講到大愛，仲有性感網紅界嘅一班泰國女郎，佢哋嘅奶香同樣撲鼻，好似今次比併嘅兩位索女Nantana Jumpadib及Nekoh Ketuga咁，唔知邊個最啱你口味呢？

激動淫心 講到隔住個芒都聞到陣陣奶香嘅話，就不得不提出生於泰國曼谷嘅Nantana Jumpadib，事關有「乳貼魔女」稱號嘅佢，為咗展示最極限嘅誘人乳惑，拍攝性感寫真時都會用上一對乳貼遮住兩點，盡情展現白滑巨乳嘅魅力，亦因為咁，乳貼就成為佢嘅養眼法寶。

有男網民稱每當見到佢嘅乳貼，不但令視覺效果大增，仲會令人有種想入非非嘅感覺。其實最初阿妹都擔心所影嘅寫真露出乳貼太過肉酸，但見網民嘅反應正面，不但跨過心理關口，更挑選更性感、更低胸嘅服飾拍寫真，為網民炮製一張又一張激動淫心嘅火辣寫真相。

Nantana Jumpadib

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：34F-23-35

內衣女神 提到拍攝性感寫真，唔少網絡女神都會穿着比堅尼或喱士內衣上陣，原因好簡單，可以盡情展現佢哋玲瓏浮凸嘅身材，只係講到着內衣影寫真，影到街知巷聞嘅，非呢位泰國索女Nekoh Ketuga莫屬喇！

憑住性感迷人嘅內衣寫真爆紅嘅佢，本身係一位人氣模特兒，而佢每次影寫真都偏好穿着內衣嘅原因，在於佢入行之初主力從事內衣模特兒嘅工作，並憑此而備受注目。隨住佢喺模特兒界及網紅界嘅人氣不斷攀升，佢嘅工作唔再局限喺模特兒內衣界中，更做埋拳賽嘅舉牌女郎、車模及賽車女郎等，令佢知名度不斷提升，成功吸納唔少粉絲，亦成為唔少男士心目中嘅女神。而講到佢最具話題性，莫過於一輯穿着紅色絲帶Bra嘅寫真，誘惑度度真係爆晒燈呀！

Nekoh Ketuga

年齡：26歲

身高：167cm

三圍：35E-24-36

第1回合：鬥車頭燈 Nantana Jumpadib係乳貼魔女，而Nekoh Ketuga係內衣女神，兩位性感網紅兼模特兒嘅上半身固然吸引過人，如果要鬥乳香嘅話，Nantana Jumpadib嗰對F Cup車頭燈堅挺得嚟又彈力十足，令身材顯得更加曲線迷人，故稍勝一籌。

第2回合：鬥靚相 所謂靚相係指佢哋喺社交平台所分享嘅寫真相，影得愈有美感，網民先至會覺得佢哋吸引。事實上，Nantana Jumpadib同Nekoh Ketuga兩位網絡女神所影嘅寫真都非常吸睛，但係後者加埋辣味十足嘅自拍照，真係睇到人流鼻血，所以呢個回合勝！

第3回合：鬥人氣 講明係網絡女神，鬥粉絲量當然係指定動作，Nantana Jumpadib嘅Facebook有超過8萬5千人訂閱，IG則有近10萬粉絲，而Nekoh Ketuga嘅兩個社交網則合共有逾10萬粉絲，好明顯輸咗成條街！

Report：Nantana Jumpadib更勝一籌 睇網絡索女，欣賞佢嘅寫真相梗係唔少得，而Nantana Jumpadib同Nekoh Ketuga嘅寫真相，性感度相信大家都會收貨，不過講到今次比併結果，係由Nantana Jumpadib勝出！

撰文：魂