今夜一丁：Jessy Ren古巴電臀震撼眼球

跳電臀舞嘅女郎，跟住節拍起勢搖動渾圓厚肉嘅巨臀，視覺效果真係勁火辣，令男士睇到興奮莫名！而嚟自古巴嘅性感網紅Jessy Ren擁有40吋豪華臀，佢跳起電臀舞時，真係震撼眼球呀！

火辣誘人 源於上世紀80年代美國新奧爾良嘅電臀舞，舞者隨住節拍前後擺動臀部，為觀眾帶來強烈嘅視覺衝擊，尤其係舞者不但擁有豪華臀，而且穿着緊身褲或熱褲跳舞時，嗰種誘惑效果更係幾何級提升！正因為咁嘅緣故，唔少擁有盛臀嘅性感網紅，都會拍片表演呢種誘人舞蹈，而嚟自古巴、身材超火辣嘅Jessy Ren正係其中之一。

自細鍾意跳舞嘅佢，7歲時隨同父母移居美國邁阿密，讀高中嗰陣佢見到同學跳電臀舞，被強烈嘅節拍感所吸引，因而令佢愛上咗呢種舞蹈，加上佢擁有天賦本錢，跳電臀舞時零舍火辣誘人。及後佢升讀大學修讀電影，為咗賺取學費，便喺夜店表演跳舞，卻估唔到竟然令佢成為模特兒嘅契機。

擁600萬粉絲 原來有晚Jessy Ren如常喺夜店表演，有星探問佢有冇興趣做模特兒，經過面試後，2016年成為模特兒界一員，並憑住前凸後趷嘅魔鬼身材，經常為內衣及比堅尼品牌拍攝廣告，其後佢更為多本男士雜誌拍攝火辣寫真，令佢嘅艷名漸漸為人所熟悉。

而佢亦食住個勢開設社交帳號，畀更多人欣賞佢嘅魅力。隨住佢喺網絡嘅人氣不斷攀升，成功吸納超過600萬粉絲，成為炙手可熱嘅性感網紅。不過上年因為派發嘅福利相尺度太過火而被封帳，坦言大受打擊嘅Jessy Ren，亦因此停止更新一段時間，及至今年3月先至攞番舊帳號，重新活躍起嚟，令男士們重拾眼福呀！

社交網站 Jessy Ren終於攞番舊IG帳號，真係可喜可賀，但其實對佢嘅吸金力影響並唔算太大，事關佢不但擁有個吸金力超勁嘅OnlyFans帳號，模特兒工作更係做唔停。

Profile 出生地：古巴

身高：170cm

三圍：37DD-28-40

撰文：魂