色日放送：高竇妹燃慾火 互相切磋

師傅教落做人幾時都要保持謙虛，千祈唔好盛氣凌人！AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，就好似日本AV界嘅「高竇之女系列」咁，女主角成日寸寸貢又睇人唔起，因而撩起晒火頭，點知最後畀人嚟個床上大報復，用雄風將佢征服！

狠狠教訓 喺S1出品嘅《巨乳美人墮於快樂》入面，七森莉莉係一位人氣時裝模特兒，但係佢待人相當無禮貌，對工作人員經常呼呼喝喝，其中一個小職員涼介更係一直被佢睇唔起嘅男人。有一日，莉莉喺室內進行拍攝嘅時候，被邀請佢嘅品牌高層落藥迷暈，仲對佢意圖不軌，幸好涼介及時嚟到趕走咗對方，不過莉莉唔單止冇感恩圖報，仲鬧咗佢一餐，嬲到震嘅涼介真係火到嚟埋，一手捉住莉莉嚟個霸王硬上弓，狠狠地教訓一番，之後仲叫埋其他被莉莉欺壓過嘅攝影師、燈光師等加入戰團一雪前恥！

引狼入室 片廠AQUA MOLE炮製嘅《高飛車鄰居是慾求不滿人妻》，講述野村大叔經常遇到鄰居人妻美咲佳奈，不過女方高竇到冇朋友，對人冷嘲熱諷。大叔就心生一計，買來好多情趣玩具放喺佳奈嘅門口，本來諗住整蠱吓佢，點知佳奈居然好開心咁拎晒返屋企玩，仲玩到面泛潮紅，發出陣陣呻吟聲，野村聽到慾火焚身，於是按門鐘要求入屋幫手，佢大喝一聲喚起自己嘅雄風後，就同高竇人妻喺床上砌個你死我活！

盡情發洩 於FALENO推出嘅《高飛車女上司被握住弱點》當中，辦公室小職員大雄成日被巨乳女上司小野夕子欺壓，日子愈耐怨恨愈深，但係佢只可以啞忍。呢日佢放工後約咗個高級應召女郎去酒店開房好好發洩一番，點知上嚟嘅囡囡居然係夕子，原來佢秘撈！大雄梗係唔會放過機會有仇報仇，而夕子為免事情被公司知道，惟有任大雄魚肉！自此之後，大雄經常喺公司玩弄夕子，仲出動埋震棒，然後再嚟床戰，一於將累積日久嘅怨恨盡情發洩晒出嚟呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙待人接物一向都彬彬有禮，所以相當受人喜愛，不過今日為大家介紹嘅「高竇之女系列」當中嘅女主角就唔同喇，佢哋因為做人太寸，所以唔受歡迎，更加被人捉上床報復！喺3部作品中，本仙最鍾意七森莉莉主演嘅《巨乳美人墮於快樂》，因為莉莉美艷又高傲，喺戲中欺壓人時露出嘅無情冷笑，真係令人齒冷又憤怒，加上有成班男人排住隊向佢「報復」，令激戰場面嘅刺激度大大升級！

撰文：賢