今夜一丁：Marie Dee 晒奶露半點 誘惑銷魂

成日聽見人講「誘惑」呢個詞語，原本意思係指利用某啲技倆去刺激一個人嘅慾念，繼而失去理性同作出瘋狂行為，而身為一名性感女網紅，點先可以將「誘惑」嘅真諦發揮出嚟，成功俘虜網民嘅心？嚟自美國嘅Marie Dee相信可以畀到大家啟示。

真空露暈 查實女人要令自己成為「誘惑」嘅化身，最低限度要執番靚個樣，跟住就要喺衣着方面下功夫，啲布着得有咁少得咁少，質地有咁薄得咁薄，最好露埋事業線、小蠻腰、屁股罅，再加上挺胸、擘髀、咬唇等甫士，相信冇乜男人能夠抵受得住！

至於今日為大家介紹嘅女網紅Marie Dee，就憑住一身內衣加露半點呢一招，簡簡單單就喺網上贏得幾十萬粉絲支持，若非佢嘅舊帳號因寫真太性感而被迫砍掉重煉嘅話，粉絲數量早就突破百萬大關。講番轉頭，大家知唔知乜嘢叫露半點呢？原來Marie Dee玩自拍時有個習慣，經常將焦點對住一雙巨乳，仲會露出半點乳暈，呢種若隱若現嘅玩法足以令網民興奮無比。

索性轉型 翻查資料，嚟自美國麻薩諸塞州弗雷明漢嘅Marie Dee，早喺2016年開設網絡社交帳號，起初以分享居家生活為主，後來發現自己啲性感相獲得唔少Like，於是係咁向網友派福利，粉絲數字隨之急升！

值得一提，Marie Dee畢業於美國著名高中同私立大學，加上成績優異，曾經喺一間大型企業工作，享受高薪厚職，但眼見網絡工作所獲得嘅滿足感愈嚟愈大，於是佢同當時嘅男友合力開設OnlyFans帳號，由對方擔任攝影師，為粉絲提供更多性感尺度相當大嘅寫真。不過，Marie Dee起初冇諗過全情投入網紅工作，畢竟之前份工都幾好搵，奈何舊公司要求從業員嘅衣着要得體，最終因為衣着太性感而被辭退，惟有疊埋心水服侍一眾網民啦！

Marie Dee

出生地：美國麻薩諸塞州弗雷明漢

身高：170cm

三圍：34DD-28-36

社交網站

咪以為Marie Dee冇咗高薪厚職，收入就會大受影響，查實淨係靠性感寫真已經唔使憂柴憂米，加埋近年做咗內衣代言人，喺網上推介新Product，吸金力比以前仲勁呀！

撰文：魂