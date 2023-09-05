睇片學英文：情色世界 「花」樣百出

花（Flower）喺好多女仔心目中有莫名嘅吸引力，有男仔送花固然開心，就算對方只係口花花，一樣有機會打開情慾禁區！今日就同大家分享吓情色世界入面同「花」有關嘅話題，不妨花啲時間慢慢細味！

Virgin Flower 處女獨有 靚女經常同花扯上關係，好似姊妹花、交際花、解語花之類，咁「Virgin Flower」又係乜嘢意思呢？查實都係用喺女人身上，但意思係指處女膜。據聞呢個情色俚語源自19世紀，由另一個暗指女性私處嘅俚語「Flower of Chivalry」演變過嚟，係真係假仍有待考證，但關於處女膜嘅謎思，大家一定要搞清楚，皆因以呢塊薄膜嚟辨別處女係好唔科學，要知道運動、使用衞生棉條或進行骨盆檢查，都有可能令處女膜破裂，更何況有啲女仔天生係冇呢塊膜㗎！

Lotus Flower 騎乘位進階版 美國一項關於性愛體位嘅調查發現，騎乘係唔少男女必玩體位嘅三甲之選，如果你都鍾意呢一招，進階版「Lotus Flower」絕對值得一試。玩法唔算好複雜，起手姿勢都係女上男下，分別在於男方唔係瞓喺度，而係坐直後再抱住女伴進行活塞動作。性學家話呢一招嘅優點係男方可以喺女伴策騎期間，以口舌挑逗對方嘅胸前敏感帶，又可以接吻助興，而且兵器入射角唔同咗，更能刺激到女伴嘅G點添。

《Flower's Squirt Shower》 花店嬌娃狂噴水 想心愛嘅花卉Keep住靚，定時淋水自然唔少得，但喺《Flower's Squirt Shower》入面孭飛嗰幾位脫界嬌娃，卻出動高潮噴水呢一招，希望戀情能夠開花結果，真係唔到你唔服！影片由Elegant Angel喺2005年推出，搵嚟四仔名導William H.執導，故事發生喺一間花店內，幾位索到爆嘅售貨員，包括Sammie Rhodes、Missy Monroe同Tianna Lynn，日日都喺度幻想自己有機會遇上惜花男，雖然個個最終都可以同心儀男士發生超友誼關係，但下場好唔同……呢套加咗愛情元素嘅四仔，喺多個四仔頒獎禮上都獲得提名，可以話係有口皆碑，難怪片廠為呢個系列推出多部續集啦！

同場加映：「高嶺之花」若宮穗乃 日本AV片名成日會見到「高嶺之花」，究竟係乜嘢意思呢？原來呢個名詞係用嚟形容外形吸引但又高不可攀嘅人物，亦係AV片廠鍾意採用嘅題材，而由ILLEGAL喺2022年推出嘅《被變態老男人玩樂的高嶺之花》，可以話係當中嘅人氣作，事關搵嚟37H爆乳女優若宮穗乃演出，佢喺片中飾演一名性格冷傲嘅OL，因為被一位老男人發現佢有特殊癖好，結果喺對方嘅淫威下就範。話時話，有對迷人胸器嘅穗乃，起初以SOD專屬女優身份出道，因床上戰鬥力強勁，轉做企劃單體女優後人氣有增無減，今年5月推出嘅AV作品更成為每月銷量冠軍添！

撰文：魂