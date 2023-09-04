色日放送：新田幸花 法學部女神

以前就話「女子無才便是德」，但係家陣好多女仔都學富五車，論學歷及工作能力都唔會輸畀男人。而喺日本寫真界亦有好多擁有高學歷嘅女優，好似新田幸花咁，就畢業於日本知名學府嘅法學部喇！

甜美玉乳 提到日本寫真界高學歷女優，最出名而且又活躍度相當高嘅，一定要數到和智南喇！佢樣靚身材正，心口對H奶脹卜卜，吸睛度真係爆晒燈！南妹畢業於明治大學，近年仲想增進知識，於是決心投考另一學府東京大學，希望佢可以如願以償啦！除咗和智南之外，今日同大家介紹嘅新田幸花亦畢業於知名大學青山學院大學法學部，同樣係高學歷美人！

今年24歲嘅佢，樣貌嬌俏又甜美可人，仲散發出一種活潑開朗嘅陽光氣息，令人為之精神一振。而花妹仲皮白肉嫩且身材婀娜，心口對C Cup玉乳亦大小適中，難怪被稱為法學部女神喇！

影視兩忙 據稱幸花本來諗住入讀心儀嘅早稻田大學，不過最後未能成功考入，於是就去到青山學院大學修讀法學部嘅課程。其實，青大亦係知名學府，一樣係相當難考入，素有「難關私大」之稱，所以幸花能夠入讀兼畢業都已經好叻女喇！

喺大學二年級嘅時候，佢被發掘做模特兒，之後參加選美比賽「青山小姐大賽2020」並獲得亞軍，跟住就順勢投身娛樂圈，喺影視界嘅工作相當多，電視劇作品包括有《婚活探偵》、《#who am I》等，電影作品亦有《炎上灰姑娘》，喺綜藝節目、資訊性節目都經常見到幸花登場，可以話係演藝界嘅明日之星。

社交網站 新田幸花經常演出電視台嘅資訊節目，想知道花妹又去咗邊度介紹好去處同新產品，就要多留意佢嘅社交網，當然唔少得欣賞埋佢嘅性感寫真相啦！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：33C-23-34

撰文：賢