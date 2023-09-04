今夜一丁：泰國辣模漏奶打網球

有冇人平時唔打網球，但特別鍾意睇女子網球賽呢？短裙飄飄嘅效果，又真係幾迷人嘅，若然好似呢位泰國網紅Chanida Aun咁，樣靚身材正，仲更加吸睛呀！

瘋狂畀Like 網球比賽相信大家都睇過，但係又知唔知點解女網球員要着短裙進行比賽呢？據稱呢種起源於法國修道院嘅運動，14世紀開始喺貴族間流行，當時法國嘅女性大多數着長裙打波，後來為咗方便跑動就演變成短裙。

當然以觀賞性嚟講，短裙飄飄嘅網球裙確係相當有視覺效果，非常養眼，所以有唔少模特兒都鍾意着網球裙嚟影寫真，其中就有呢位嚟自泰國清邁嘅性感網紅兼模特兒Chanida Aun。擁有姣好樣貌嘅佢，唔單止身材前凸後趷，仲有一對修長白滑美腿，換上網球短裙造型後，性感得嚟又充滿陽光氣息，難怪呢輯寫真獲得眾多網民瘋狂畀Like啦！

繼續行性感 講起陽光氣息及青春魅力，呢個絕對係Chanida Aun其中一個吸睛之處，但大家又知唔知原來佢喺泰國模特兒界，已經有相當資歷之餘，更有「最辣媽媽」之稱呢？早喺2013年展開模特兒事業嘅佢，當年確實青春逼人，加上純真氣質，令佢人氣急升，工作接踵而來。

隨住佢將寫真相放上社交帳號後，佢嘅性感魅力愈嚟愈被人所認識，工作範疇亦唔再局限於車模及寫真拍攝工作上，更經常喺各個展銷會上見到佢嘅身影。後來佢宣布結婚，並喺幾年前誕下兒子，唔少人都以為佢會收斂一下，結果佢不但繼續行性感，仲經常喺社交帳號分享同家人嘅生活，有趣嘅係Chanida Aun咁做，冇影響佢嘅人氣，反而粉絲人數有增冇減添！

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：35F-24-36

社交網站

Chanida Aun嘅網上人氣有幾勁？睇番佢嘅FB有超過10萬人訂閱，IG更有超過21萬粉絲，可想而知佢幾咁受網民觀迎，而佢最吸睛之處，莫過於辣媽身份，實在令人充滿遐想呀！

撰文：魂