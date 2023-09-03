喜雙飛：至激女戰士 擅開禁忌之門

唔少日本AV女優都身懷絕技，同男優玩得夠癲夠放，但係講到隨意開放後花園嘅，就只有極少數。當今就有兩位火辣尤物樂意打開呢個禁忌之門任暢遊，佢哋就係今日嚟個大比併嘅乙愛麗絲同望月彩花喇！

金髮躉王 早十幾年前，日本AV界出現一股涉谷妹熱潮，佢哋打扮誇張，曬到一身古銅膚色加一頭金髮，外形相當突出。近年呢股熱潮已經減退，標誌性人物就只剩低AIKA，好在亦有一位後起之秀撐起涉谷妹群組，佢就係乙愛麗絲喇！

今年29歲嘅佢，仍散發出青春甜美氣息，而且身材前凸後趷，心口對G奶相當有睇頭，圓潤彈手嘅巨躉更係分量十足，因而有「躉王」稱號。初出道嘅佢，人氣一直都谷唔起，直到2021年一改形象，由斯文妹變成金髮涉谷妹，加埋演出愈來愈激，成功令人氣急升！至於有幾激呢？從片中可以睇到佢經常潮吹亂噴，射到四圍都係水，更重要嘅係佢唔介意開放後花園，演出唔少重口味嘅二穴主題作品，家陣已經冇幾多個女優肯咁搏命喇！

乙愛麗絲

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-37

姊系股神 喺現時日本AV界要搵到一位好似乙愛麗絲一樣玩到咁激嘅女優，可謂海中撈月，而望月彩花係其中一位！今年27歲嘅佢，初出道時個樣似師奶，經過執一執之後，家陣靚咗好多，仲散發出幾分姊系風韻，同時身材亦弗過以前，有前有後相當吸睛！

佢坦言相當鍾意做「床上運動」，入行前更曾經同多達700人發生過關係，而佢嘅性癖好亦相當特別，喺眾人面前曳曳會零舍興奮，為咗滿足呢份慾望，2019年便下海拍AV。由於彩花乜嘢主題都肯拍，因而成為多產女優，每年差不多演出80部AV，平均每月推出6至7部作品，而佢嘅演出又的確令人興奮兼印象深刻，除咗開放後花園，仲有喺床戰時擘大口盡情尖叫兼High到翻白眼！

望月彩花

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：36F-24-35

第1回合：鬥吸睛 望月彩花減肥成功，仲執靚埋個樣，的確比初出道時索咗好多，但係始終都唔及乙愛麗絲咁，樣貌俏麗又精靈，加上一身古銅膚色及一頭金髮，吸睛度更高。

第2回合：鬥重口味 乙愛麗絲開放後花園大玩二穴遊戲，的確係夠晒激，但係望月彩花唔單止同樣咁玩法，就連愉虐以及厭惡性題材，如玩弄嘔吐物都肯拍，真係至重口味係佢啦！

第3回合：鬥潮吹 講到潮吹噴水表演，都係乙愛麗絲同望月彩花嘅拿手絕技，佢哋嘅身體好似有無限水源咁，能夠隨時亂噴四射，而且出水量驚人，所以呢個回合打和！

Report：平分秋色 乙愛麗絲夠省鏡又好身材，而且活力十足，至於望月彩花嘅外在美雖然不及乙愛麗絲，但係勝在演出更加重口味，上到床仲夠晒韌力，所以兩個可以話難分高下。

撰文：賢