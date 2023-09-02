洋媚女子：被困洗衣機露出「股」惑

數到美國四仔嘅無厘頭題材，被困洗衣機都算係其中之一，事關片中嘅脫星總係被洗衣機卡住上半身，露出極盡「股」惑嘅畫面，之後會發生乜嘢事，就留畀大家慢慢細味！

盛臀係咁扭 以卡住洗衣機為主題嘅四仔作品都有個共通點，就係演出嘅脫星例必擁有迷人魔臀，由Brazzers出品嘅《Wet & Wild Asses #12》就有辦你睇。查實呢個系列一向鍾意搵大籮美女孭飛，呢一集亦唔例外，無論係LaSirena69、Abella Danger抑或Vicki Chase，都擁有一個豪華臀，而故事好簡單，講述佢哋喺洗衫嗰陣，無厘頭將上半身隊入洗衣機，結果被卡住，唔出又唔入，求救時又遇着鹹濕仔，於是被人抽水兼就地正法，而跟住落嚟嘅正面交鋒仲好精彩添！

索女有陰謀 查實一直有四仔迷覺得美女被困洗衣機呢個情節唔合情理，可能係因為咁，Devil's Film喺呢套《Open Door Policy》入面就嚟個自圓其說。影片由Freya Parker、Leana Lovings、Tommy King等索女演出，故事講述佢哋鍾意一位男同事好耐，某日趁對方造訪，扮卡住喺洗衣機，純情男同事見到迷你裙下露出誘人美股，慾火急升，下半身跟住失控，原來一切都係索女嘅陰謀……雖然劇情有啲似曾相識，但男女脫星嘅激情肉搏足以彌補情節老套嘅缺點。

熟女扮後生 如果覺得索女卡住洗衣機嘅橋段太無厘頭，睇過呢套由Simon Wolf製作嘅《The Teen Next Door》，相信會有多一重感受。睇番演出名單包括Allie Haze、Alexis Love、Mika Sparx同Sunshine，驟眼睇好似冇乜嘢唔妥，但其實呢套片係以鄰家少女孭飛為賣點，而Allie Haze已經36歲，豈不是貨不對辦？不過，似乎冇乜四仔迷投訴，理由好簡單，呢位阿姐個樣真係好青春，唔睇年紀又真係呃到人。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：事先講明，大家千祈咪為咗證明洗衣機唔會卡住上半身，走去親身測試呀！講番今次推介嘅作品，鍾意玩美股嘅四仔迷一定鍾意，尤其係《Wet & Wild Asses #12》雲集眾多巨臀脫星參演，將美女被困洗衣機嘅誘人一面表露無遺，就算劇情薄弱都抵撐。

撰文：魂