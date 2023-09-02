世界Cup：凪光神級J奶撐得住

日本AV界一向盛產巨乳女優，淨係大廠S1就曾擁有3位J奶女優，除咗有對「神之乳」嘅安齋拉拉、有對「究極之神級J奶」嘅鷲尾芽衣，同埋今期「世界Cup」主角凪光，後者喺呢幾年間Keep住好狀態，玩起胸夾更加係精彩到極！

白滑大肉球 唔知係咪家陣啲AV迷太高要求，造就咗幾位J奶女優嘅上位，而今日為大家介紹嘅凪光，都算係當時得令嘅一位。睇開日本AV嘅朋友，相信都會覺得凪光有啲熟口熟面，冇錯，呢位女優早喺2020年胸降AV界，初出道嗰陣叫有栖花緋，之後又試過改名為汐世。雖然藝名改嚟改去，但人氣冇乜下跌，事關凪光嘅外形一啲都冇跌Watt，原本偏闊嘅面形瘦咗唔少，妝容亦變得愈嚟愈靚，最緊要係身材豐滿冇走樣，心口對J Cup大肉球，又白又滑，吸睛程度同當年紅極一時嘅J奶女神Julia比，絕對有得揮！

最叻玩胸夾 身為AV大廠S1專屬女優嘅凪光，因為太好波，出道至今一直備受片廠重點力捧，而佢亦不負所望，處女作《新人NO.1STYLE 有栖花あかAVデビュー》喺AV銷售網嘅年度銷量榜躋身前6，仲喺「FLASH讀者評選2020現役性感女星BEST 100」呢個排名榜獲得讀者票選為巨乳系女優嘅第7名！

查實凪光之所以喺競爭激烈嘅AV界撐得住，唔止靠外形，演出悅目先係重點，一來床上反應肉緊，叫聲夠響又夠嗲，二來佢好識得運用自己嘅天賦優勢，即係心口對極品J奶，頻頻請男優食波餅，仲要表演埋胸夾，真係可以用精彩絕倫嚟形容。

顏值有幾高？ 今年26歲嘅凪光，塊面比初出道時瘦削唔少，加埋五官精緻、雙眼精靈，以巨乳女優嚟講，顏值都算係唔錯。

客觀評乳 上圍：J

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：心口好似掛咗對大木瓜，質感天然又飽滿，加埋皮光肉滑，難怪曾被雜誌譽為「神明附體」！

社交網站 凪光會透過社交網披露工作動向，想緊貼佢有乜嘢新作推出，不妨多啲Click入去睇睇。

凪光 年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：41-24-34

撰文：賢