色日放送：黑㟢菜菜子上圍升Cup大解放

師傅教落寧買當頭起，欣賞寫真偶像都係一樣，咁點樣知道邊個寫真妹最當紅呢？咁就梗係留意一下日本雜誌嘅封面，好似黑㟢菜菜子呢位青春玉女咁成日做封面女郎，唔使問都知道佢狀態大勇，吸引力爆燈喇！

甜美可愛 雖然波大臀圓的確可以令大家睇得如癡如醉，但係日本寫真界當中有好多女優唔使靠「大」，亦都可以吸引到觀眾嘅眼球，好似釋由美子、山崎真實咁身材勻稱一樣可以散發出超強魅力，而黑嵜菜菜子嘅身材亦都係屬於呢個類型。

今年20歲嘅佢，樣貌俏麗又精靈可愛，而且氣質清新甜美，兼帶有一股健康陽光感覺，認真令人精神一振，更被形容為「可愛王道偶像」添！仲有佢肌膚鮮嫩有光澤，而且肉地仲相當富彈性，實在令人愛不釋手。不過，有唔少寫真迷都表示，菜菜子初出道嘅時候上圍唔起眼，但係近期喺水着寫真作品當中就顯得相當飽滿，令胴體更加吸睛，唔知阿妹遲啲會唔會再升Cup呢？

街頭宣傳 早喺佢12歲時已經係個美少女，當年佢仲好有膽識參加「第6屆Sho-Comi公主選拔賽」，並成功躋身7強之列，之後被藝能事務所睇中，簽佢做旗下藝人展開演藝生涯，到2020年佢加入美少女組合Peel the Apple至今。為咗宣傳女團嘅演出，菜菜子同其他成員都相當努力，更親自走到街頭派傳單，認真夠晒勤力同親民！

之後為咗有更多發展，菜菜子亦開始拍水着寫真，為咗令自己拍出嚟嘅照片更加吸引，除咗喺美容上花工夫，亦積極咁鍛煉跆拳道操弗自己，唔怪得身材愈來愈弗兼具健美感啦！

社交網站 黑嵜菜菜子經常喺社交網上，發布好多有關生活點滴以及工作情況嘅貼文，想了解菜菜子多啲嘅話，就要多啲Click入去睇喇！

Profile 年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-23-33

撰文：賢