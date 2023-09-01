今夜一丁：烏克蘭Aluctoria豐乳肥臀勁吸金

豐乳肥臀本來係用嚟形容擁有激凸上圍及渾圓美股嘅誘人身材，但因為當中有個「肥」字，令人聯想到肥胖同肉騰騰，如果係咁諗就錯喇，大家只要睇過性感女Coser Aluctoria嘅寫真後，就會深深體會到呢種身材真係勁吸睛呀！

一試愛上 雖然前凸後趷或者玲瓏浮凸都可以形容凹凸有致嘅身材，但如果套用喺Aluctoria身上嘅話，始終及唔上「豐乳肥臀」呢四個字咁貼切。嚟自烏克蘭嘅佢，雖然身形唔係薄身纖瘦，但肉感身材卻令佢嘅三圍更具睇頭，尤其係當佢換上ACGN女角色嘅Cosplay服之後，散發出嘅性感魅力更係超吸睛，難怪上年先至活躍性感Cosplay界嘅佢，喺短時間內已經積累到相當高嘅人氣。

事實上，佢本身係一個超級Game迷，從來冇諗過自己會成為性感女Coser，佢話當時因為好奇，便跟埋朋友出席Cosplay活動，點知一試就愛上，之後更投身Cosplay界，憑住性感火辣嘅造型及身材登場，令人眼前一亮，成為備受注目嘅Coser。

人氣爆升 之後佢食住個勢做埋打機直播，不過反應卻麻麻，朋友便提議佢喺網上售賣Cosplay寫真，諗住可以賺番筆，但正所謂幻想總是美好，現實卻是殘酷，寫真銷量未如理想。就係咁，Aluctoria決定放膽一博，拍攝挑戰性感尺度嘅寫真，更開設埋OnlyFans帳號演出成人內容影片，事實證明呢個決定相當正確，不但令佢人氣爆升，寫真銷量更係幾何級數增加。而成功吸金之後，佢冇放棄Cosplay事業，更計劃未來去唔同國家參加Cosplay活動，提升喺Coser界嘅知名度之餘，更可以跟同好交流。

社交網站 Aluctoria稱細個時係肥妹仔一名，故此對自己嘅魅力缺乏自信，只係透過Cosplay活動令佢重拾自信，亦令佢拍攝性感寫真時更勇於表現自己，當然亦令男士們嘅眼球好滿足啦！

Profile 出生地：烏克蘭

身高：162cm

三圍：37DD-26-38

撰文：魂