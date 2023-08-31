今夜一丁：Julianne Kissinger單親辣媽

家陣性感女網紅遍布全球，要成功吸引網民關注，除咗靠上載多啲靚相之外，擁有一個令人意想不到嘅身份，好可能幫到手，正如Julianne Kissinger就因為係單親媽媽，仲要係弗過好多未生過細路嘅女仔而俘虜到大量支持者。

19歲生細路 總係有人覺得，身為人母就應該收起性感，但如果Keep住樣靚身材正，又怕乜嘢Show畀人睇，仲可以贏嚟其他人嘅艷羨目光添！幸運嘅係，嚟自美國加州斯托克頓嘅性感網紅Julianne Kissinger都認同呢一點，我哋先有咁多靚相睇咋！

講番呢位網紅嘅背景，佢身上流住美國、德國同葡國血統，讀完高中就投身社會，19歲就做咗阿媽，多年嚟都冇透露經手人係乜水，只係好努力咁做一個顧家嘅單親媽媽，喺一間冷凍酸奶店努力工作，並一直做到經理，真係好抵讚呀！

逾675萬粉絲撐 2013年初，Julianne Kissinger開始經營社交帳號，起初只係用嚟分享生活同湊女點滴，後來開始上載性感寫真相，幅幅都盡展其前凸後趷嘅火辣身材，令佢喺網絡上嘅人氣急升，個人事業亦迎嚟轉捩點。

家陣佢嘅IG粉絲已超過675萬，仲因此獲得美國多本男士雜誌邀請，拍攝一系列火辣寫真，令知名度大增，繼而有機會為化妝品、內衣、泳衣等唔同產品拍攝平面廣告。不過講到吸金力勁，點都唔及得上OnlyFans帳號，除咗令佢賺到人生第一桶金，仲獲得「網絡最辣單親媽」嘅稱號。雖然Julianne Kissinger已經變咗網上大紅人，但佢冇因此忽略女兒，仲話家陣生活條件得到大大改善，真係非常感謝粉絲嘅支持。

社交網站 Julianne Kissinger曾經講過一直好想成為模特兒，但因家庭責任令佢一度放棄咗呢個夢想，幸好喺朋友鼓勵下，喺網上踏出第一步，終於獲得成功，只要登入佢嘅社交網，你就會明白佢有乜嘢過人之處。

Profile 出生地：美國加州斯托克頓

身高：165cm

三圍：32DD-23-33

撰文：魂