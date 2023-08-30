色日放送：飢渴唔想等 懇求賜快感

雖然話忍一時風平浪靜，但係慾望高漲時真係忍無可忍，要速戰速決唔想再等！好似日本AV界嘅飢渴女優咁，慾火突然飆升，於是四處搵男人慰藉，懇求對方出盡全力賜予快感！

肉體還利息 片廠Aqua Mole推出嘅《被用作代替利息的社長夫人》，講述末廣純本來係社長夫人，後來老公因為投資失敗而搞到欠人周身債，債主上門追數時見到佢老婆又靚女又好波，於是提出以肉體嚟還利息，估唔到老公居然答應。起初純妹被人魚肉嘅時候感到抗拒，但係好快就被強烈快感衝擊而陶醉其中，後來更加懇求債主收多幾次「利息」添！

表裏不一 喺Ideapocket製作嘅《現役保健老師混亂4本番SEX》入面，現役保健老師美河奈緒初次下海拍AV，佢外面斯文，內裏飢渴過人，拍AV嘅原因正正係想搵班雄赳赳嘅男優帶畀佢床上快感。而今次同佢合作嘅男優亦冇令佢失望，出動各種情趣玩具如震蛋、震棒等，刺激到奈緒大叫大嚷，仲用指技令佢潮吹大作，點知反而令奈緒想要更多，於是懇求同男優交歡，最後更要求打孖上，先可以平息慾火！

前戲燃情 於SOD出品嘅《高貴內衣與油性歡愉4本番》當中，神木麗呢位擁有神級Body嘅極品女優，予人一種冷艷感覺，可能因為咁，令班男優好想將佢征服，出盡百二分力同麗妹進行一大輪前戲，務求令佢嘅慾火提升到最高點，但硬係唔正式埋牙，等到麗妹頂唔順，向佢哋哀求作體位交歡，男優先至挺起長槍長驅直進，果然成功令佢冷艷嘅表情變到因興奮而扭曲！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：正所謂助人為快樂之本，遇上別人有事相求，而自己又有能力的話，當然要出手相助啦！就好似今日為大家介紹嘅飢渴女優作品咁，見到靚女苦苦哀求賜予快感，梗係立即幫手啦！當中本仙最鍾意神木麗主演嘅《高貴內衣與油性歡愉4本番》，因為麗妹又靚女又好身材，見到佢畀男優搞到慾求不滿，已經睇到人咬牙切齒，到上床交歡嘅時候，佢仲爽到拗晒腰，興奮感覺更加難以言喻！

撰文：賢