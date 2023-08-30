歡樂性講堂：老年人房事後頭痛

Q：本人是長期讀者，73歲，每次和情人行周公之禮，躺一陣就開始頭痛，惟有食頭痛藥去止痛，量度血壓有點高，但未至於高得離譜。心想是不是太興奮所致？在事前沒有服用助性藥，純自然狀態去進行，平時也會頭痛，但次數不算頻密，請問我的情況是怎樣？沈先生

A：房事後頭痛是一種常見的現象，容易在中老年男性身上發生。這種頭痛通常與神經血管頭痛病史有關，患者在日常也較易頭痛。

頭痛原因與患者的生理健康、心理狀態和性愛習慣等有關，性行為令到血液循環加快和血壓升高，同時使頭頸部肌肉緊張，若患者本身有頭痛問題，或者在性交時感到緊張和擔憂表現，均有可能導致血液循環不暢順，繼而引發頭痛。此外，環境和習慣因素如空氣不流通、頻繁的性交、體力透支和快速轉換體位等也可能引起頭痛。

依據不同症狀，房事後頭痛可分為（1）「血管性頭痛」、（2）「緊張性頭痛」和（3）「低顱壓性頭痛」。（1）血管性頭痛是最常見的情況，通常由於過度的性慾望或性交動作過快引起，頭痛位置主要在前額或後枕，從劇烈的搏動頭痛轉變為輕微的鈍痛。（2）緊張性頭痛則與心理變化有關，從親熱開始直至高潮時持續存在，頭痛位置在全頭或枕部，感覺是輕微的鈍痛或頭部發緊和發麻。（3）低顱壓性頭痛為較少見情況，與性交體位難度過高，或轉換體位過快有關。

考慮到閣下年長，無論屬上述哪種頭痛症狀都應慎重關注，在房事後必須好好休息，到站起來時可做些深呼吸和擴胸動作，此有助於緩解頭痛。另外需要定時檢測血壓，建議每天測量和記錄血壓，單是在房事後測量血壓是不夠的，還應注意在房事後一兩天的血壓有否持續升高，如有的話便應就醫。若感不適應立即求診，莫拖延到覆診時才去處理。

李偉儀