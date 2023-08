睇片學英文：金屋藏嬌 未實現先興奮

House Under the Hill 秘密空間

英文生字「House」嘅正常解釋,三歲細路都識,但原來「House」亦係一個情色俚語,暗指妓院,而「Hot House」就係指人氣勁或妓女質素高嘅妓院。另外,同「House」有關嘅俚語仲包括「House of All Nations」,意思指呢間妓院嘅嫖客嚟自唔同國籍。不過,大家咪以為有親「House」嘅俚語都同妓院有關,好似「House Under the Hill」,查實係暗指女士嘅私處,當中嘅「Hill」暗指恥骨,真係唔講唔知呀!